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В каком городе России живут самые неунывающие люди?
По инф. Российской газеты   
21 Января 2021 г.
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В России составили рейтинг самых оптимистичных городов. Возглавил список Краснодар, за ним следуют Москва и Томск.

Рейтинг составлен по результатам федерального социологического опроса, проведенного в январе 2021 года независимым исследовательским агентством Zoom Market.

В исследовании приняли участие 2760 респондентов из 23 российских городов. Опрос проходил в телефонном режиме и на улице. Интервью включало четыре вопроса: "В любой жизненной ситуации вы пытаетесь найти положительную сторону?", "Считаете ли вы, что неудачи и трудности помогают получить полезный жизненный опыт, знание или урок?", "В сложной жизненной ситуации вы часто жалуетесь на неудачное стечение обстоятельств?", "Вас больше заботит прошлое или будущее?".

Эксперт уточнил, что, положительную сторону в любых обстоятельствах пытаются искать лишь 29 процентов респондентов, а с мыслью классика "опыт - сын ошибок трудных" солидарны 46 процентов участников. Специалист также добавил: 18 процентов опрошенных привыкли жаловаться на неудачное стечение обстоятельств, при этом 54 процента людей прошлое заботит куда сильнее, чем грядущее.

Кстати, замыкает десятку оптимистичных городов Севастополь. А вот одними из самых "пессимистичных" городов стали Саранск, Пермь и Омск.

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