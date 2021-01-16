Более четверти россиян признались, что их жизнь им не нравится

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Более четверти — 26% — опрошенных ВЦИОМ россиян заявили, что их не устраивает актуальная ситуация в их жизни. Отчасти удовлетворены, а отчасти нет своей жизнью почти столько же опрошенных — 25%. Довольны своей жизнью чуть менее половины респондентов — 47%.
В целом индекс удовлетворенности жизнью составил 46 пунктов, что на 6 пунктов ниже, чем в прошлом декабре.
В конце «ковидного» года россияне оценивали ситуацию в стране двойственно. Так, 47% называли ее скорее хорошей, 48% — скорее плохой. То есть, индекс социальных оценок ситуации в стране составил 1 пункт.
Экономическую ситуацию в стране положительно оценивают 15% россиян, средние оценки дают 45%, а отрицательные — 36%, то есть индекс составляет 24 пункта. И это на 2 пункта выше, чем в ноябре 2020 года и на 17 пунктов выше майского значения, самого низкого за весь год.
По информации Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, достигло 19,9 млн человек, или 13,5% от общей численности населения страны.
Доля малоимущего населения во II квартале 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3 млн человек или на 0,8%. По сравнению с I кварталом 2020 года данный показатель вырос на 0,9% — с 12,6%. Вот и с чего тут, спрашивается, быть довольным жизнью?..
С 16 января вся сфера обслуживания на Украине переходит исключительно на украинский язык. Перейти на другой язык можно будет только по просьбе самого клиента.Соответствующая норма закреплена в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин получил положительный результат теста на коронавирус. Известно, что 69-летний актёр проходит курс лечения амбулаторно – в домашних условиях.
Более четверти — 26% — опрошенных ВЦИОМ россиян заявили, что их не устраивает актуальная ситуация в их жизни. Отчасти удовлетворены, а отчасти нет своей жизнью почти столько же опрошенных — 25%. Довольны своей жизнью чуть менее половины респондентов — 47%.
Привившиеся от ковида все равно должны носить маски — вне зависимости от титра антител. Маски надо носить всем до формирования популяционного иммунитета. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопросы о вакцинации.
Продюсера «Фабрики звёзд» и композитора Виктора Дробыша знают многие. А вот его супруга Татьяна – чуть менее известная личность. Но поверьте, об этой красивой и умной женщине тоже можно рассказать немало интересного.
По всей России — во всех регионах — с понедельника (18 января) возобновится очное обучение в школах. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире «России 24». Он добавил, что на карантине останутся 10 школ в 7 субъектах.
Врачи клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге рассказали, как чувствует себя Алиса Фрейндлих, которая проходит там лечение. Медики отмечают улучшение состояния народной артистки СССР.
Стоимость услуг мобильной связи в России может повыситься в этом году на 15-16%, и основной причиной является эпидемия коронавирусной инфекции, из-за которой операторам связи пришлось нарастить затраты.
Можно ли по группе крови определить, сколько проживет человек? Однозначного ответа на этот вопрос нет, однако некоторые ученые уверены, что с той или иной группой крови связано развитие ряда заболеваний, а значит, есть потенциальная возможность установить примерную продолжительность жизни.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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