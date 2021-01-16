Более четверти россиян признались, что их жизнь им не нравится

Более четверти — 26% — опрошенных ВЦИОМ россиян заявили, что их не устраивает актуальная ситуация в их жизни. Отчасти удовлетворены, а отчасти нет своей жизнью почти столько же опрошенных — 25%. Довольны своей жизнью чуть менее половины респондентов — 47%.

В целом индекс удовлетворенности жизнью составил 46 пунктов, что на 6 пунктов ниже, чем в прошлом декабре.

В конце «ковидного» года россияне оценивали ситуацию в стране двойственно. Так, 47% называли ее скорее хорошей, 48% — скорее плохой. То есть, индекс социальных оценок ситуации в стране составил 1 пункт.

Экономическую ситуацию в стране положительно оценивают 15% россиян, средние оценки дают 45%, а отрицательные — 36%, то есть индекс составляет 24 пункта. И это на 2 пункта выше, чем в ноябре 2020 года и на 17 пунктов выше майского значения, самого низкого за весь год.

По информации Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, достигло 19,9 млн человек, или 13,5% от общей численности населения страны.

Доля малоимущего населения во II квартале 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3 млн человек или на 0,8%. По сравнению с I кварталом 2020 года данный показатель вырос на 0,9% — с 12,6%. Вот и с чего тут, спрашивается, быть довольным жизнью?..



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По инф. rosbalt.ru

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