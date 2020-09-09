ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
Виталина Цымбалюк-Романовская против друзей Джигарханяна: история продолжается…
2020-08-27-17-09-36
Помните скандал вокруг Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна? Несколько лет брака достаточно молодой пианистки и пожилого режиссёра привели к громкому разводу, а на женщину обрушилась волна...
Вакцина «Спутник V» взбудоражила западный мир
-lancet-covid-19
Одно из самых влиятельных медицинских изданий мира — выходящий в Великобритании журнал The Lancet — рассказал об итогах двух этапов испытаний разработанной в РФ антиковидной...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Египет можно летать уже с 9 сентября
По инф. Российской газеты   
09 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Россия возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Египтом. С 9 сентября "Аэрофлот" открывает полеты в Каир.

Вылет рейса SU400 из московского аэропорта "Шереметьево" в Каир будет осуществляться по понедельникам, средам и субботам. Обратный рейс SU401 в "Шереметьево" - по вторникам, четвергам и воскресеньям. Кроме того, египетская авиакомпания EgyptAir с 17 сентября возобновляет авиарейсы между Каиром и Москвой.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса Россия с марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В августе были возобновлены рейсы в Турцию, Великобританию, Швейцарию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию.

На минувшей неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Первый полет на Мальдивы запланирован на 10 сентября, а в Дубай - на 11 сентября.

  • Еще новости о путешествиях и странах — по ссылке.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 