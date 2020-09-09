В Египет можно летать уже с 9 сентября

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Россия возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Египтом. С 9 сентября "Аэрофлот" открывает полеты в Каир.
Вылет рейса SU400 из московского аэропорта "Шереметьево" в Каир будет осуществляться по понедельникам, средам и субботам. Обратный рейс SU401 в "Шереметьево" - по вторникам, четвергам и воскресеньям. Кроме того, египетская авиакомпания EgyptAir с 17 сентября возобновляет авиарейсы между Каиром и Москвой.
Напомним, на фоне пандемии коронавируса Россия с марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В августе были возобновлены рейсы в Турцию, Великобританию, Швейцарию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию.
На минувшей неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Первый полет на Мальдивы запланирован на 10 сентября, а в Дубай - на 11 сентября.
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