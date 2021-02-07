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В ЕАО решили помочь семьям, в которых рождаются двойняшки

По инф. "Российской газеты"   
07 Февраля 2021 г.
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Депутаты Еврейской автономной области предложили выплачивать единовременную материальную помощь в размере 50 тысяч рублей за счет средств бюджета региона семьям, в которых рождается двойня.

В ЕАО решили помочь семьям, в которых рождаются двойняшки

Как пояснили авторы идеи, с просьбой оказывать финансовую помощь родителям, у которых рождается сразу двое или трое детей, к ним не раз обращались местные жители. Поскольку первоочередные расходы, связанные с рождением малышей в этом случае резко возрастают.

«Опираясь на положительный опыт других регионов, мы разработали соответствующий законопроект, приняли его в первом чтении и направили на финансовое заключение в правительство автономии. Ведь в случае принятия закона на его реализацию потребуются дополнительные расходы. Если решение будет положительным, значит будем работать над документом дальше. Например, над условиями предоставления выплаты, может, придется пересмотреть ее размер», — отмечает председатель областного парламента Любовь Павлова.

Законопроект приняло в первом чтении законодательное собрание ЕАО.

Ежегодно в ЕАО двойняшки появляются в 20–30 семьях, тройняшки рождаются примерно раз в 20 лет.

Напомним, демографические проблемы в России - общеизвестны, из года в год идет сокращение населения: молодежь не готова обзаводиться большими семьями. Президент Путин в своем последнем Послании парламенту обратил на это много внимания, анонсированы неплохие меры поддержки для материнства и детства - но большинство экспертов (не путать с пропагандистами!) предлагают не возлагать на эти полезные меры громких надежд.  Дело в том, что мало ведь выдать деньги "по факту рождения человека". Важно, чтобы семья - была уверена, что экономическая ситуация позволит иметь хорошо оплачиваемую работу и поднять на ноги нового малыша... и второго, и третьего тоже. А с экономикой в России пока не очень-то ладно.

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