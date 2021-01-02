В Чечне в честь Кадырова и его родственников названы больше 300 улиц!

В Чечне 346 улиц названы в честь главы республики Рамзана Кадырова и членов его семьи. Они находятся в разных городах и селах региона.

Подсчет улиц провела «Русская служба Би-би-си». Оказалось, что чем ближе населенный пункт находится к родовым селам Кадырова, тем больше там таких улиц. В Ножай-Юртовском районе Чечни, откуда ведет свой род тейп Кадыровых, улицы с их фамилией есть в 48 из 53 населенных пунктов, а в Шелковском районе на северо-востоке Чечни всего четыре таких улицы на 25 сел и хуторов.

Больше всего улиц в Чечне носят имя отца нынешнего главы республики и ее первого президента Ахмата-Хаджи Кадырова. За ним по популярности следуют сам Рамзан Кадыров, а также мать и дедушка.

Недавно мэрия Грозного предложила переименовать все четыре района республиканского центра. Если жители города проголосуют за новые названия, то Ленинский район Грозного будет называться Ахматовским.

В 2018 году «Русская служба Би-би-си» подсчитала, что родственники Кадырова составляли 30% самых влиятельных чиновников региона. В сентябре 2020 года Рамзан Кадыров назначил свою старшую дочь Айшат, которой исполнился 21 год, первым заместителем министра культуры республики.

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Polit.ru

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