В Чечне в честь Кадырова и его родственников названы больше 300 улиц!

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
В Чечне 346 улиц названы в честь главы республики Рамзана Кадырова и членов его семьи. Они находятся в разных городах и селах региона.
Подсчет улиц провела «Русская служба Би-би-си». Оказалось, что чем ближе населенный пункт находится к родовым селам Кадырова, тем больше там таких улиц. В Ножай-Юртовском районе Чечни, откуда ведет свой род тейп Кадыровых, улицы с их фамилией есть в 48 из 53 населенных пунктов, а в Шелковском районе на северо-востоке Чечни всего четыре таких улицы на 25 сел и хуторов.
Больше всего улиц в Чечне носят имя отца нынешнего главы республики и ее первого президента Ахмата-Хаджи Кадырова. За ним по популярности следуют сам Рамзан Кадыров, а также мать и дедушка.
Недавно мэрия Грозного предложила переименовать все четыре района республиканского центра. Если жители города проголосуют за новые названия, то Ленинский район Грозного будет называться Ахматовским.
В 2018 году «Русская служба Би-би-си» подсчитала, что родственники Кадырова составляли 30% самых влиятельных чиновников региона. В сентябре 2020 года Рамзан Кадыров назначил свою старшую дочь Айшат, которой исполнился 21 год, первым заместителем министра культуры республики.
Легенда театра и кино Александр Абдулов ушёл из жизни в 2008 году. Однако количество поклонников, которые с удовольствием пересматривают картины с его участием, не уменьшается. Коллеги тоже с уважением и теплотой вспоминают артиста.
Если вас интересуют такие замечательные собаки, как лайки, то точно стоит посетить канал «Григорий Насыров Лаечники Урала», который базируется на видеохостинге YouTube. Здесь, как следует из визитки, размещены рассказы об охоте, интервью, архивные фото и видео, обзор испытаний и выставок лаек.
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим заглянуть "в будущее"...
Русское географическое общество опубликовало обзор об итогах 2020 года в области сохранения некоторых вымирающих видов животных: амурского тигра, дальневосточного и переднеазиатского леопардов, белого медведя, снежного барса и лошади Пржевальского.
Известную фразу «Как встретишь Новый год, так его и проведешь» не следует воспринимать буквально, утверждают психологи. Гораздо важнее в эту ночь — чувства радости и спокойствия. Но даже если праздник вдруг пошел не по плану, то это не должно считаться плохим знаком.
Весь год знаменитости жаловались на жизнь. Из-за пандемии коронавируса звёзды остались без выступлений и источников дохода. Певец Юлиан тоже не выступал с марта. Кроме того, в этом году закрылась его интернет-радиостанция, которая функционировала с 2006 года.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.