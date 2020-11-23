В детском центре после критики Кадырова супергероев заменили на героев Чечни

В Чечне после замечания главы республики Рамзана Кадырова изображения супергероев из вселенной Marvel на стенах заменили портретами отца Кадырова и героев Кавказской войны.

Новый облик детского центра в Курчалое публикует РИА «Новости». Теперь на стенах изображены первый президент ЧР Ахмат Кадыров, Шейх Мансур, Бейбулат Таймиев и Байсангур Беноевский.

В минувший понедельник Рамзан Кадыров во время посещения детского центра обратил внимание на персонажей американских комиксов на стенах — Капитана Америку, Тора, Железного человека.

Главе республики это не понравилось: он заметил, что в Чечне есть свои национальные герои. Кадыров поручил заменить изображения американских персонажей на национальных героев во всех детских центрах и площадках республики.

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По инф. rosbalt.ru

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