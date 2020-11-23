В детском центре после критики Кадырова супергероев заменили на героев Чечни

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В Чечне после замечания главы республики Рамзана Кадырова изображения супергероев из вселенной Marvel на стенах заменили портретами отца Кадырова и героев Кавказской войны.
Новый облик детского центра в Курчалое публикует РИА «Новости». Теперь на стенах изображены первый президент ЧР Ахмат Кадыров, Шейх Мансур, Бейбулат Таймиев и Байсангур Беноевский.
В минувший понедельник Рамзан Кадыров во время посещения детского центра обратил внимание на персонажей американских комиксов на стенах — Капитана Америку, Тора, Железного человека.
Главе республики это не понравилось: он заметил, что в Чечне есть свои национальные герои. Кадыров поручил заменить изображения американских персонажей на национальных героев во всех детских центрах и площадках республики.
Один из крупнейших дистрибьюторов автошин в России – интернет-магазин «Колеса даром» – назвал нешипуемые Viatti Brina (V-521) производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES одними из лучших зимних шин в доступном ценовом сегменте. Специалисты магазина составили рейтинг, основываясь на отзывах автовладельцев и результатах тестовых испытаний.
Очередная утрата для поклонников знаковых латиноамериканских «мыльных опер» — скончалась мексиканская актриса Малени Моралес, которую российские зрители могли видеть в сериалах «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут».
В российской политике сложилась неоднозначная ситуация, которая в большей мере напоминает парадокс. Путин, вполне вероятно, хотел бы покинуть президентский пост, однако сделать этого не сможет. С таким заявлением выступил известный российский политик Леонид Гозман.
Глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил на чем инспекторы будут делать упор, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой: главными будут навыки вождения в реальной обстановке — на автострадах, развязках, перекрестках.
Сегодня Государственная Дума в первом чтении одобрила пакет законопроектов, устанавливающих введение электронных сертификатов на технические средства реабилитации (ТСР) и лекарства для лиц с ограниченными возможностями. Было принято два законопроекта - "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата".
В выходные дни 21 и 22 ноября в 22.00 в эфире «Авторадио» ведущая цикла передач «ТыЭтоЯ» Татьяна Гордеева, известные детские психологи и звездные родители обсудят темы, волнующие всех родителей: как правильно критиковать ребенка, чтобы не задеть его чувства, и почему так важен родительский пример в воспитании собственных детей.
В РФ с ноября проводится первый в истории нашей страны всероссийский конкурс на лучший социальный проект в области национальной политики «Молодежная среда». Организатором соревнования является ФГБУ «Дом народов России», которое с его помощью хочет найти и помочь с реализацией лучшим отечественным молодежным проектам и инициативам в сфере межнациональных отношений. По словам директора ФГБУ «Дом народов России» Андрея Березина, лучше всего сейчас в современных тенденциях и коммуникативных каналах разбираются молодые люди. Российская Федерация может эффективно использовать их опыт и умения, реализуя государственную национальную политику.
23 ноября 1763 года, Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию. Её председателем стал барон Черкасов, который поднял вопрос о срочной необходимости делать прививки, чтобы защитить население страны от оспы.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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