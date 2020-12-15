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Еще одна дочь Кадырова получила высокую должность в Чечне
По инф. polit.ru   
15 Декабря 2020 г.
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Двадцатилетняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат возглавила департамент дошкольного образования Грозного, сообщил в Instagram спикер парламента республики Магомед Даудов.

Еще одна дочь Кадырова получила высокую должность в Чечне

«Я уверен, что Хадижат достойно проявит себя в качестве руководителя департамента и сумеет вывести его работу на качественно новый уровень!» — написал Даудов.

Мэр Грозного Иса Хаджимурадов выразил уверенность, что дочь главы республики успешно справится с возложенными на нее задачами.

Хадижат Кадырова в раннем возрасте выучила Коран и стала хафизом (хранитель Корана, знающий его наизусть), окончила школу с золотой медалью, увлекается поэзией и исполнительским искусством, добавил мэр. По его словам, дочь Рамзана Кадырова свято чтит жизненные идеалы и ценности своего уважаемого дедушки Ахмат-Хаджи Кадырова, соблюдает все религиозные нормы и традиции чеченского народа, говорится на сайте «Грозный-информ».

В сентябре 2020 года старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат стала первым заместителем министра культуры Чечни. В 21 год она стала одной из самых молодых членов правительства республики.

В феврале 2020 года министром спорта Чечни стал 23-летний племянник Кадырова Хамзат. Еще один родственник главы республики, сын его сестры Зулай, Ибрагим Закриев в 29 лет возглавил администрацию главы и правительства Чеченской Республики.

Управление ГИБДД в Чечне возглавляет сын еще одной сестры Рамзана Кадырова Зарган — Идрис Черхигов. Многие другие высокие посты в республике тоже занимают родственники Кадырова.

Признаемся прямо: новости из Чеченской республики не перестают удивлять. Всё время там происходят вещи, поражающие воображение. А вот другие заголовки из Чеченской республики:

Polit.ru

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