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В Буйнакске после отравления сотен человек питьевой водой задержали главу «Водоканала»
По инф. polit.ru   
19 Января 2021 г.
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В Буйнакске задержали исполняющего обязанности главы местного «Водоканала» после массовых отравлений питьевой водой. К врачам за помощью обратились более 300 жителей города.

В Буйнакске после отравления сотен человек питьевой водой задержали главу «Водоканала»

По данным следствия, Абдулвагаб Шарипов, исполняющий обязанности директора предприятия «Буйнакскводоканал» с 8 октября 2020 года, оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям города Буйнакска. При этом вода не отвечала требованиям безопасности. Именно она спровоцировала у сотен горожан острую кишечную инфекцию.

В отношении Шарипова возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Ему грозит до 500 тыс. рублей штрафа, либо до пяти лет принудительных работ, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, следствие настаивает на аресте. Расследование уголовного дела продолжается. Не исключено, что в нем появятся новые фигуранты.

С 9 по 17 января 2021 года в больницы Буйнакска обратилось более 300 человек с симптомами отравления. Из них 246 — дети в возрасте от 1 года до 16 лет из разных районов города. Специалисты Роспотребнадзора нашли бактерии шигеллы и кампилобактерии в водопроводной воде Буйнакска. Возбудители инфекции попали туда из-за нарушения санитарных норм, выяснили специалисты. Из-за происшествия по всему городу закрыли детсады.

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Polit.ru

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