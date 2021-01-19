В Буйнакске после отравления сотен человек питьевой водой задержали главу «Водоканала»

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
В Буйнакске задержали исполняющего обязанности главы местного «Водоканала» после массовых отравлений питьевой водой. К врачам за помощью обратились более 300 жителей города.
По данным следствия, Абдулвагаб Шарипов, исполняющий обязанности директора предприятия «Буйнакскводоканал» с 8 октября 2020 года, оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям города Буйнакска. При этом вода не отвечала требованиям безопасности. Именно она спровоцировала у сотен горожан острую кишечную инфекцию.
В отношении Шарипова возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Ему грозит до 500 тыс. рублей штрафа, либо до пяти лет принудительных работ, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, следствие настаивает на аресте. Расследование уголовного дела продолжается. Не исключено, что в нем появятся новые фигуранты.
С 9 по 17 января 2021 года в больницы Буйнакска обратилось более 300 человек с симптомами отравления. Из них 246 — дети в возрасте от 1 года до 16 лет из разных районов города. Специалисты Роспотребнадзора нашли бактерии шигеллы и кампилобактерии в водопроводной воде Буйнакска. Возбудители инфекции попали туда из-за нарушения санитарных норм, выяснили специалисты. Из-за происшествия по всему городу закрыли детсады.
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В ночь на 19 января прихожане Русской православной церкви начали праздновать Крещение Господне или Богоявление. Этот праздник связан с крещением Иисуса Христа, которое, согласно Евангелию, совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.
Известная поэтесса и переводчица Лариса Рубальская свою первую песню написала ещё в 1984 году вместе с композитором Владимиром Мигулей. Потом она стала работать с самыми известными композиторами для таких звёзд как Алла Пугачёва, Александр Малинин, Ирина Аллегрова и так далее.
Новый год принёс российскому здравоохранению новые форматы работы. Так, получить справку или заключение пациенты смогут в электронной форме, россиянам с плохим зрением подберут очки в кабинете оптометрии, а будущим мамам придётся реже ходить по врачам…
Директор «Ералаша» Аркадий Григорян успокоил поклонников юмористического киножурнала, опровергнув слухи о его возможном закрытии. По его словам, команда проекта как минимум сохранит дело Бориса Юрьевича в ближайшие два года.
Основателя Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера Алексея Навального отправили в следственный изолятор «Матросская тишина», сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Из здания ОВД в Химках, где состоялся об избрании меры пресечения, его увезли на автозаке.
Звезда советского и российского кинематографа Алёна Хмельницкая на днях стала гостьей программы «Судьба человека». В интервью она наконец-то ответила на вопрос, который долго интересовал её поклонников, а именно - почему она не вышла замуж за режиссёра Егора Кончаловского?
Депутаты петербургского парламента Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко просят чиновников разобраться с выплатами учителям. Педагоги жалуются, что из больничных исключаются надбавки за классное руководство.
Телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram претензию, поступившую на нее в прокуратуру из-за песни, посвященной итогам 2020 года. Ролик был выложен на YouTube-канале Ксении под названием «Кровавый мюзикл по мотивам главных новостей года».
Администрация Петербурга пополнила список опасных отходов, которые местные жители могут сдать в экомобили. Теперь от горожан принимают бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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