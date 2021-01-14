В Дагестане после массового отравления детей закрыли детсады

Детсады Буйнакска закрыли на 10 дней после массового отравления детей. Они возобновят работу после выяснения причин вспышки инфекции.

Дети в возрасте от двух до 13 лет начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска во вторник. С признаками отравления в больницы попал 71 человек, из них 61 - дети. Сейчас в палатах остаются 34 ребёнка.

По первоначальной версии, причиной отравления послужила некачественная водопроводная вода. По данным городских властей, отравиться дети могли и новогодними подарочными наборами, в частности мандаринами.

По информации администрации города, власти и Роспотребнадзор рекомендуют воздержаться от использования поступаемой по водопроводным сетям воды в пищевых и хозяйственно-бытовых целях. Мэрией будет организована доставка питьевой воды водовозами во все районы города.

По факту массового отравления детей в Буйнакске возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

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