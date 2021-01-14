ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала
-75-
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Дагестане после массового отравления детей закрыли детсады
По инф. Российской газеты   
14 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Детсады Буйнакска закрыли на 10 дней после массового отравления детей. Они возобновят работу после выяснения причин вспышки инфекции.

В Буйнакске из-за массового отравления детей закрыли детсады

Дети в возрасте от двух до 13 лет начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска во вторник. С признаками отравления в больницы попал 71 человек, из них 61 - дети. Сейчас в палатах остаются 34 ребёнка.

По первоначальной версии, причиной отравления послужила некачественная водопроводная вода. По данным городских властей, отравиться дети могли и новогодними подарочными наборами, в частности мандаринами.

По информации администрации города, власти и Роспотребнадзор рекомендуют воздержаться от использования поступаемой по водопроводным сетям воды в пищевых и хозяйственно-бытовых целях. Мэрией будет организована доставка питьевой воды водовозами во все районы города.

По факту массового отравления детей в Буйнакске возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 