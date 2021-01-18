Число отравившихся в Буйнакске выросло до 300 с лишним человек!

В Буйнакске с отравлением к врачам обратились уже 303 человека. Госпитализация потребовалась 199 пациентам. Напомним, из-за этого ЧП в Дагестане закрыли детские сады.

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«Всего с момента начала массового отравления в городе Буйнакске за помощью обратились 303 человека, из них 239 — дети. В госпитализации нуждались 199 человек, 170 — дети», — цитирует издание сообщение мэрии Буйнакска.

Сейчас в больницах города остаются 70 человек, из них 43 ребенка.

Массовое отравление детей началось в Буйнакске вечером 12 января. На тот момент специалисты Роспотребнадзора считали, что дети отравились водопроводной водой.

При этом утром 13 января мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев заявил, что версия об отравлении детей питьевой водой из-под крана пока не подтвердилась. По его словам, специалисты поговорили с детьми, проходящими лечение, и их родителями. Некоторые из заболевших накануне ели мандарины и пили сок. Есть и те, кто утверждает, что отравился водой.

«В любом случае, мы рассматриваем все варианты и ждем результатов анализов. Возраст отравившихся детей колеблется от трех до 13 лет. Все они проживают в различных районах города. Есть и те, кто живет в селах Буйнакского района», — сказал глава Буйнакска.

Председатель Буйнакского городского собрания депутатов, заслуженный врач республики Магомедхан Даитбегов утверждает, что все дети не могли отравиться из-за воды. Он сделал такой вывод, потому что пациенты поступили из разных районов города.

Сотрудники МУП «Буйнакскводоканал» и местного Роспотребнадзора взяли пробы со всех источников питьевой воды. Их направили на экспертизу. До получения результатов жителей просят не пить воду из крана.

Polit.ru

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