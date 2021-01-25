В безлюдном районе Трансильвании археолог случайно наткнулся на средневековый клад

В Румынии археолог-любитель Кристиан Маринкас сделал случайную находку: в графстве Залау, безлюдном районе в Трансильвании на северо-западе страны, он обнаружил клад средневековых монет.
Археолог-любитель проводил собственные изыскания в районе деревни Санта-Мария. Уточняется, что это малонаселенный район Трансильвании. В своих поисках энтузиаст использовал металлодетектор.
Ему удалось найти шесть древних монет. После этого Маринкас сообщил о своем открытии местным властям, которые уведомили об этом сотрудников Музея истории и искусства округа Залау.
Примечательно, что монеты были найдены еще в сентябре 2020 года. Однако только сейчас эксперты сообщили об этом. Они опасались, что «охотники за сокровищами» могут поспеть раньше профессиональных археологов и разграбят место потенциально важного открытия.
Маринкас показал место, где нашел монеты. Там были проведены раскопки, в результате чего было найдено еще 30 монет, датируемых 1551–1599 годами нашей эры. Они были отчеканены в Польше, Литве и Венгрии. На монетах изображены пять королей: Сигизмунд I Август, Сигизмунд III, Стефан Батори, Фердинанд I и Рудольф II.
К слову, все монеты оказались серебряными. Номинал 27 из них составлял три гроша, пять монет имели номинал в один динар. Эксперты музея уже провели инвентаризацию артефактов, задокументировав не только место и год их выпуска, но и номинал и имя мастера.
Издание отмечает, что в Румынии археологи-любители довольно часто находят средневековые монеты, особенно в малонаселенных сельских районах, которые веками оставались нетронутыми. Что касается Трансильвании, то с 1570 по 1711 годы этот регион был полунезависимым государством, которым управляли в основном венгерские князья.
«Во время археологических исследований не было найдено никаких свидетельств того, что клад хранился в керамическом или металлическом контейнере, — сообщили в музее. — Скорее всего, клад изначально был помещен в кожаный или брезентовый мешок, но эти материалы не выдержали испытания временем».
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