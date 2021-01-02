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В Белоруссии властям разрешили взимать сбор за выезд из страны
По инф. rosbalt.ru   
02 Января 2021 г.
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Областные советы депутатов в Белоруссии получили право взимать сбор за выезд из страны. Это следует из закона, который носит изменения в Налоговый кодекс страны.

В Белоруссии властям разрешили взимать сбор за выезд из страны

«До 1 января 2023 года областные Советы депутатов вправе вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска», — отмечается в тексте.

Ставки сбора могут составлять не более трех базовых величин (81 белорусский рубль, или около $32) за пересечение границы транспортными средствами массой не более 5 т.

Как поясняется, нововведение нужно для «принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19».

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По инф. rosbalt.ru

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