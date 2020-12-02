ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Россиянку с ковидом оштрафовали за визит в поликлинику
2020-11-07-03-46-57
В Тюменской области женщину суд наказал за то, что она пришла в больницу.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Беларуси увеличили трудовые пенсии
По инф. Российской газеты   
02 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Начало календарной зимы в Беларуси в этом году совпало с повышением с 1 декабря всех видов трудовых пенсий, которое затронет более чем 2,4 млн пожилых людей.

В Беларуси увеличили трудовые пенсии

Основные размеры трудовых пенсий, уточняют новостные порталы, повышаются на шесть процентов. К основной пенсии выплачиваются доплаты, надбавки.

В их числе доплата неработающим гражданам, людям в возрасте 75-79 лет (48,4 белорусских рубля), а 80 лет и старше (64,53 рубля). Кроме того, предусмотрены надбавка на уход инвалидам I группы (64,53 белорусских рубля) и лицам в возрасте старше 80 лет (32,27 рубля), а также повышение доплат инвалидам и участникам войны, почетным донорам и некоторым другим категориям граждан (от 25,81 до 322,65 белорусских рублей).

В отраслевом ведомстве дали понять, что перерасчет данных выплат осуществляется автоматически при росте бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, как правило, каждый квартал. Правда, в номинальном выражении у каждого пенсионера увеличение основного размера пенсии будет индивидуальное. Оно будет зависеть, уточнили эксперты, «от показателей стажа и заработной платы до выхода на пенсию.

  • Средний размер пенсий по возрасту неработающих пенсионеров в декабре составит почти 513 белорусских рублей (чуть больше 15 тысяч российских рублей)».
  • Ранее произошел в стране перерасчет и социальных пенсий, надбавок и повышение доплат. Он коснулся с 1 ноября всех пенсионеров в возрасте старше 75 лет. Это правительственное решение было принято в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ). Что касается ежемесячной доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров, то она в ноябре–январе для людей в возрасте 80 лет и старше составит 64,53 белорусских рубля, а в возрасте от 75 до 80 лет — 48,4.

Кроме того, повышение размера пенсии коснулось инвалидов и других категорий граждан. Речь идет, в частности, о Героях Беларуси и Советского Союза, Социалистического Труда, блокадниках, бывших узниках фашистских концлагерей, инвалидах с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий).

  • Еще новости из Беларуси для наших читателей - по ссылке.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 