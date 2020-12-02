В Беларуси увеличили трудовые пенсии

Начало календарной зимы в Беларуси в этом году совпало с повышением с 1 декабря всех видов трудовых пенсий, которое затронет более чем 2,4 млн пожилых людей.

Основные размеры трудовых пенсий, уточняют новостные порталы, повышаются на шесть процентов. К основной пенсии выплачиваются доплаты, надбавки.

В их числе доплата неработающим гражданам, людям в возрасте 75-79 лет (48,4 белорусских рубля), а 80 лет и старше (64,53 рубля). Кроме того, предусмотрены надбавка на уход инвалидам I группы (64,53 белорусских рубля) и лицам в возрасте старше 80 лет (32,27 рубля), а также повышение доплат инвалидам и участникам войны, почетным донорам и некоторым другим категориям граждан (от 25,81 до 322,65 белорусских рублей).

В отраслевом ведомстве дали понять, что перерасчет данных выплат осуществляется автоматически при росте бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, как правило, каждый квартал. Правда, в номинальном выражении у каждого пенсионера увеличение основного размера пенсии будет индивидуальное. Оно будет зависеть, уточнили эксперты, «от показателей стажа и заработной платы до выхода на пенсию.

Средний размер пенсий по возрасту неработающих пенсионеров в декабре составит почти 513 белорусских рублей (чуть больше 15 тысяч российских рублей)».

Ранее произошел в стране перерасчет и социальных пенсий, надбавок и повышение доплат. Он коснулся с 1 ноября всех пенсионеров в возрасте старше 75 лет. Это правительственное решение было принято в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ). Что касается ежемесячной доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров, то она в ноябре–январе для людей в возрасте 80 лет и старше составит 64,53 белорусских рубля, а в возрасте от 75 до 80 лет — 48,4.

Кроме того, повышение размера пенсии коснулось инвалидов и других категорий граждан. Речь идет, в частности, о Героях Беларуси и Советского Союза, Социалистического Труда, блокадниках, бывших узниках фашистских концлагерей, инвалидах с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий).

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