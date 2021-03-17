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В Баренцевом море расплодились крабы, мойва и селёдка
По инф. Аргументы недели   
17 Марта 2021 г.
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Ученые из России и Норвегии оценили запасы Баренцева моря. Оказалось, что в прошедшем году запас мойвы увеличился более чем в четыре раза. А запасы другого очень важного объекта промысла – крабов ежегодно растут даже с опережением прогнозов!

В Баренцевом море расплодились крабы, мойва и селёдка

Промысел мойвы в Северном бассейне не ведётся вот уже три года. Однако последние данные говорят о том, что в 2022 г. он может возобновиться. Во всяком случае, глядя на полученные результаты, в отношении этого срока специалисты выражают осторожный оптимизм.

Если мораторий будет снят, то российские рыбаки смогут добыть 50 тыс. т этой рыбы. Кроме этого, по последним данным, общая биомасса пелагических рыб (обитающих в пелагической зоне океана, которая простирается от поверхности почти до дна) в Баренцевом море сейчас самая большая за последние 23 года. И половину её составляет сельдь урожайного поколения 2016 года.

Неплохо обстоят дела и с донными рыбами. Их запасы находятся в удовлетворительном состоянии. Биомасса трески и пикши превышает установленные для этих видов безопасные биологические границы. Не вызывают опасений и крабы. К примеру, отлично размножаются крабы-стригуны опилио. Причём, по признанию специалистов, ещё не так давно, в 2013–2015 гг., никто и предположить не мог, что они будут показывать такой результат.

Сейчас их общий допустимый улов ежегодно растёт на 15–20%. Впрочем, добывать их надо осторожно, так как запасы опилио могут показывать взрывной рост, а потом так же быстро падать.

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По инф. argumenti.ru

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