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В Австралии баран отрастил 35 кило шерсти и одичал. Так надо полагать!

По инф. rosbalt.ru   
26 Февраля 2021 г.
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В Австралии поймали одичавшего барана, который, по всей видимости, сбежал от хозяев и отрастил 35 с лишним килограммов шерсти.

В Австралии спасли барана, который отрастил 35 кг шерсти (видео)

Барана заметил местный житель и сообщил на ферму-приют, где обычно выхаживают пострадавших животных. Она расположена в 60 километрах к северу от Мельбурна.

Барашка назвали Баарак. После поимки с него состригли 35,4 килограммов свалявшейся шерсти — половину веса взрослого кенгуру.

На ферме считают, что Баарак когда-то сбежал от хозяев: после стрижки в ухе у него обнаружили отверстие для бирки.

Предоставленные самим себе, овцы могут обрасти до такой степени, что им сложно передвигаться. Как рассказали на ферме, Баарак при поимке едва видел, что происходит вокруг, и весил меньше нормы.

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По инф. rosbalt.ru

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