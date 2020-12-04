Пигвины из Лондона спасаются от скуки рождественскими фильмами

Лондонский аквариум включил пингвинам рождественский фильм «Эльф». Так животных спасают от скуки и готовят к возвращению посетителей.

Сотрудники аквариума установили телевизор за пределами вольера, пингвины заинтересовались происходящим на экране.

«В Sea Life London Aquarium мы всегда ищем новые способы, чтобы никому из наших питомцев не было скучно», — сказала аквариумист центра Лия Петтитт.

Аквариум закрыли 5 ноября из-за распространения коронавируса в Англии. Сегодня его разрешили открыть и заведение готовится принять первых посетителей.

Это уже не первая история о пингвинах, которым устраивают развлечения сотрудники центров. В конце ноября работники Shedd Aquarium (Чикаго) отвели пингвинов прогуляться по футбольному стадиону.

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Polit.ru

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