Котик застрял в решетке как Винни Пух в норе. Спасли!

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Легендарный гигант Голиаф, библейский воин, возможно, вовсе не был великаном. Новое археологическое исследование, проведенное в историческом городе Гат, доказывает, что он был описан одним из авторов Ветхого Завета метафорически — как воин, не уступающий по размеру и мощи стенам древней крепости.
Фигурист Илья Авербух не так давно «официально признал» свои отношения с актрисой Елизаветой Арзамасовой. В прессе об этом начали писать ещё несколько месяцев назад. Однако пара упорно хранила молчание, хотя их часто видели вместе, а переписка в социальных сетях явно выходила за рамки простого общения.
Во Владивостоке с легендарного моста на остров Русский, закрытого после аномального удара стихии, удалось снять около половины льда. Однако, на его конструкциях остается еще около 1 тыс. тонн замерзшей воды.
О том, что музыка способна оказывать на человека благоприятное воздействие, знают все. Любимая мелодия может улучшить настроение, помогает развлечься или, напротив, сконцентрироваться, взбодриться или успокоиться. И зависит это разное воздействие, в первую очередь, от музыкального жанра.
Реклама – двигатель торговли, производства и услуг. Она бывает разных видов. Один из них – контекстная реклама. Это вид интернет-объявлений, которые видны пользователю, когда он сам проявляет интерес, например, к какому-либо товару. Допустим, человек ищет информацию о бытовой технике и тут же ему видна будет реклама чего-то подобного – холодильников или стиральных машин и т.д. Даже уйдя на другие сайты рекламу, связанную с бытовыми приборами, некоторое время пользователь будет еще наблюдать.
Продумывать передачу, писать сценарии и создавать эскизы начали 26 ноября 1963 года, а в свет первый выпуск вышел 1 сентября 1964 года. Таким образом, сегодня любимой детской передаче детей 70-80х годов рождения исполнилось 57 лет.
Закрученная история с Бари Алибасовым всё никак не закончится. На днях поклонники артиста были ошарашены внезапной вестью – руководитель группы «На-На» скоро станет отцом, а матерью ребёнка оказалась молодая любовница героя.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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