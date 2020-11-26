Котик застрял в решетке как Винни Пух в норе. Спасли!

В Подмосковье дворовый рыжий кот застрял в решетке, закрывающей продух подвала дома. Местные жители подкармливали усатого, и в какой-то момент кот не смог пролазить через решетку.

Как рассказали местные жители, животное уже несколько раз застревало в продухе, но умудрялось самостоятельно оттуда выбираться. В этот раз кот оказался в плену у решетки на несколько дней.

Жители подкармливали бедолагу, что, как говорится в материале, и могло стать причиной того, что их рыжий любимец не смог самостоятельно справиться с проблемой.

Вызванные на место происшествия спасатели Мособлпожарспаса смогли с помощью гидравлических ножниц раздвинуть прутья решетки и освободить пленника.

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По инф. rosbalt.ru

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