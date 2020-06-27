В Архангельской области заявили о нехватке медиков

Министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов заявил о нехватке специалистов в медицинских учреждениях. По его словам, люди работают в достаточно большом напряжении.

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«Плюс в ноябре формировался график отпусков, — добавил он. — Но тем не менее работа продолжается, несмотря на летний период времени». Как отметил Карпунов, в данном случае дефицит «объективный и маловосполнимый».

Заявления министра о кадровом дефиците подтвердил и главврач Первой городской клинической больницы им. Волосевич Сергей Красильников. Он уточнил, что люди выбывают на карантин — «это как минимум две недели». По его словам, больница теряет персонал «ввиду объективных причин».

«Основное напряжение сейчас с кадровым составом. Других проблем — организационного плана, финансового — у нас нет», — добавил медик.

Ранее в областном оперштабе сообщили о 115 новых случаях заражения за сутки. Всего в регионе за все время было выявлено 4992 случая заболевания COVID-19. 37 человек умерли, 2295 — выздоровели.

Российское здравоохранение и без коронавируса знало немало проблем, и в условиях пандемии системе сейчас работается, конечно, непросто. Медицинские специалисты выбиты из привычного графика, работы на них свалилось великое множество. Но ведь если закрываться перед проблемами и поднимающим злободневные вопросы "затыкать рот", ничего не решится. Может найти время и выслушать людей на местах? Они находятся на передовой и им виднее, что нужно и чего не хватает, гораздо больше понимания у них о реально происходящем, чем у тех, кто пишет безупречные отчеты, что везде и повсюду у нас в медицине хорошо или довольно неплохо. Есть такое у нас, конечно, но, к сожалению, далеко не везде.

По инф. rosbalt.ru

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