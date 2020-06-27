В Архангельской области заявили о нехватке медиков

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
2 июня исполнилось 98 лет со дня рождения Станислава Чекана. Давайте вместе вспомним, за что мы любим великого актёра «малой роли», и взглянем на его непростую судьбу, полную радостных побед и горестных...
«Плюс в ноябре формировался график отпусков, — добавил он. — Но тем не менее работа продолжается, несмотря на летний период времени». Как отметил Карпунов, в данном случае дефицит «объективный и маловосполнимый».
Заявления министра о кадровом дефиците подтвердил и главврач Первой городской клинической больницы им. Волосевич Сергей Красильников. Он уточнил, что люди выбывают на карантин — «это как минимум две недели». По его словам, больница теряет персонал «ввиду объективных причин».
«Основное напряжение сейчас с кадровым составом. Других проблем — организационного плана, финансового — у нас нет», — добавил медик.
Ранее в областном оперштабе сообщили о 115 новых случаях заражения за сутки. Всего в регионе за все время было выявлено 4992 случая заболевания COVID-19. 37 человек умерли, 2295 — выздоровели.
Российское здравоохранение и без коронавируса знало немало проблем, и в условиях пандемии системе сейчас работается, конечно, непросто. Медицинские специалисты выбиты из привычного графика, работы на них свалилось великое множество. Но ведь если закрываться перед проблемами и поднимающим злободневные вопросы "затыкать рот", ничего не решится. Может найти время и выслушать людей на местах? Они находятся на передовой и им виднее, что нужно и чего не хватает, гораздо больше понимания у них о реально происходящем, чем у тех, кто пишет безупречные отчеты, что везде и повсюду у нас в медицине хорошо или довольно неплохо. Есть такое у нас, конечно, но, к сожалению, далеко не везде.
Известный певец и продюсер Александр Цекало в своих соцсетях выложил фотографии с празднования дня рождения молодой супруги Дарины Эрвин. По словам Александра, он долго думал, как организовать праздник, и решил, что это будет романтическая вечеринка.
Несмотря на то, что Москва расположена в сейсмически малоактивной зоне, тем не менее, в её истории фиксировались подземные колебания мощностью 5 баллов по шкале Рихтера. Эти толчки хоть и ощущались людьми, но не вызывали значительных разрушений зданий. Однако эксперты сходятся во мнении, что землетрясение уже в 7 баллов может стать губительным для столичного региона.
Дочь популярного в 90-е певца Евгения Белоусова, родившаяся в браке с Еленой Худик, нисколько не уступает в оригинальности своему родителю. Несколько месяцев назад Кристина решила кардинально изменить свой образ жизни и переехать на острова Таиланда и Индонезии.
Охотник-промысловик с 20-летним стажем Степаныч рассказывает своей аудитории соответственно об охоте, а также не забывает и о рыбалке. Свои большие и маленькие видео блогер транслирует с платформы YouTube. А еще он оказался автором-исполнителем песен. В его ролике-визитке, где показаны разные занятия блогера, к слову, звучит очень симпатичная песня про Сибирь, охоту, тайгу. Слова – отличные, музыка – тоже. Можете и вы, уважаемые читатели, захотите послушать!
В YouTube состоялась премьера трейлера второй режиссерской работы Данилы Козловского – «Чернобыль». Фильм расскажет о ликвидаторах катастрофы на Чернобыльской АЭС. Главного героя, пожарного Алексея, сыграет сам Козловский.
Актриса театра и кино Марина Зудина показала редкое семейное фото. На фото запечатлены счастливые Олег Павлович Табаков и Марина за три недели до рождения первенца – сына Павла. Это было почти 25 лет назад, в 1995 году.
Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский направил губернатору Петербурга обращение с просьбой разобраться с ситуацией на улице Рубинштейна. Парламентарий рассказал, что ему поступают жалобы от жителей, жизнь которых «напоминает ад» из-за многочисленных баров и ресторанов.
Эти заметки, или «размышлизмы» на разные темы родились у меня от избытка свободного времени, поскольку я добровольно и добросовестно (заметьте, как человек, входящий в категорию 65+) почти три месяца провёл в самоизоляции из-за объявленной пандемии коронавируса, не обошедшего, увы, и нашу область.
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