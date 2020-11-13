Ушел с молотка уникальный розовый бриллиант, добытый в Якутии

Самый большой розовый алмаз России — пурпурно-розовый бриллиант «Призрак Розы» весом 14,83 карата, добытый в Якутии, был продан на аукционе в Женеве за 24,393 млн швейцарских франков ($26,6 млн).

Оценочная стоимость «Призрака Розы» составляла $23-38 млн. Бриллиант приобрел анонимный покупатель, который сделал выигрышную ставку по телефону.

Самый большой розовый алмаз за всю историю добычи драгоценных камней в России был найден в 2017 году, он весил в 27,85 карат. Специалисты год шлифовали камень до овальной формы, потеря в весе составила около 45%. Бриллиант назвали в честь балета Михаила Фокина «Призрак Розы», впервые поставленного в труппе Русского балета Михаила Дягилева в 1911 году.

«Розовые алмазы — это довольно редкое явление в природе. Кроме того, вес только одного процента из них превышает 10 карат. Это самое настоящее чудо, ставшее результатом многовековой российской алмазной традиции и культурного наследия», — заявил глава международного отдела драгоценностей Sotheby's Гари Шулер.

В ноябре 2013 года на аукционе Sotheby's в Женеве был установлен рекорд цены драгоценных камней — тогда розовый бриллиант Pins Star весом 59,6 карата был продан за $83,19 млн. Его нашли в 1999 году на руднике компании De Beers в ЮАР. Победителем аукциона стал американский ювелир Айзак Вульф, у которого не оказалось денег на оплату камня. В результате бриллиант вернулся на аукцион. В апреле 2017 года на торгах в Гонконге Pink Star был повторно продан за $71,2 млн.

Polit.ru

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