ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Ушел с молотка уникальный розовый бриллиант, добытый в Якутии

По инф. polit.ru   
13 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Самый большой розовый алмаз России — пурпурно-розовый бриллиант «Призрак Розы» весом 14,83 карата, добытый в Якутии, был продан на аукционе в Женеве за 24,393 млн швейцарских франков ($26,6 млн).

Российский бриллиант «Призрак Розы» продали на торгах в Женеве за $26,6 млн

Оценочная стоимость «Призрака Розы» составляла $23-38 млн. Бриллиант приобрел анонимный покупатель, который сделал выигрышную ставку по телефону.

Самый большой розовый алмаз за всю историю добычи драгоценных камней в России был найден в 2017 году, он весил в 27,85 карат. Специалисты год шлифовали камень до овальной формы, потеря в весе составила около 45%. Бриллиант назвали в честь балета Михаила Фокина «Призрак Розы», впервые поставленного в труппе Русского балета Михаила Дягилева в 1911 году.

  • «Розовые алмазы — это довольно редкое явление в природе. Кроме того, вес только одного процента из них превышает 10 карат. Это самое настоящее чудо, ставшее результатом многовековой российской алмазной традиции и культурного наследия», — заявил глава международного отдела драгоценностей Sotheby's Гари Шулер.

В ноябре 2013 года на аукционе Sotheby's в Женеве был установлен рекорд цены драгоценных камней — тогда розовый бриллиант Pins Star весом 59,6 карата был продан за $83,19 млн. Его нашли в 1999 году на руднике компании De Beers в ЮАР. Победителем аукциона стал американский ювелир Айзак Вульф, у которого не оказалось денег на оплату камня. В результате бриллиант вернулся на аукцион. В апреле 2017 года на торгах в Гонконге Pink Star был повторно продан за $71,2 млн.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 