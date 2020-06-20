Ушел из жизни Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса

Бесконечно прекрасный английский актер театра и кино сэр Иэн Холм, лауреат премий BAFTA и «Тони», номинант «Оскара», мирно скончался в возрасте 88 лет в одном из госпиталей Лондона в окружении семьи.

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Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на подтверждение представителя артиста.

Иэн Холм Катберт родился 12 сентября 1931 года в городе Гудмэйзе. В 1950-м поступил в Королевскую академию драматического искусства. Служил в армии. Активно играл в британских театрах, заслужив славу отменного актера.

Экранный дебют — 1957 год. Далее — более 130 ролей. Немалая часть которых — золотой фонд: андроид Эш в «Чужом», Наполеон в «Бандитах времени», Курцманн в «Бразилии», отец Корнелиус в «Пятом элементе» и, разумеется, Бильбо Бэггинс во «Властелине колец» Питера Джексона.

В 1998 году Елизавета II посвятила Иэна Холма в рыцари, даровав ему дворянское звание — за вклад в развитие искусства.

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