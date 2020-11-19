Умерла актриса Любовь Румянцева

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В Великобритании ученые разных специальностей, от историков до специалистов по искусственному интеллекту, объединились, чтобы описать и даже воссоздать запахи, которые ощущали европейцы с XVI и до начала XX века.
Дятел – красивая, активная птичка, которая не устает, кажется что совсем без перерыва, прыгать по стволу и стучать по дереву. Порой удивляешься, как же голова у нее не болит? Но только ли этой своей способностью может быть интересен данный пернатый? Конечно же, нет. И вот вам несколько любопытных фактов о шустрой птичке.
Пара, гулявшая недалеко от городка Ингерсайм в Эльзасе, заметила на одном из лугов блестящий предмет, видневшийся на поверхности почвы. Откопав его, туристы увидели небольшую алюминиевую капсулу, в которой находилась записка длиной около пяти сантиметров.
Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал закрыть все религиозные заведения, пока не пройдет эпидемия коронавируса. Он уверен, что в церквях и мечетях не соблюдаются санитарные предписания властей.
В городе Такикава на острове Хоккайдо появились «волки-роботы», которые призваны отгонять пришедших в город медведей и других диких животных. Власти города сообщают, что это оказалось весьма эффективным средством.
Большинство россиян предпочитают размещать накопления на классических депозитах для получения гарантированной доходности, однако 7% вкладчиков планирует закрыть их. К такому выводу пришли аналитики «Росгосстрах банка» и НАФИ.
В наши дни уже практически невозможно представить, что люди когда-то обходились без бытовой техники. Мы привыкли, что электроприборы делают нашу жизнь комфортной, выполняют за нас домашнюю работу, облегчая наш труд и улучшая быт. И нередко случается так, что поломка какого-то домашнего бытового прибора нарушает привычный уклад жизни, можно сказать, выбивает нас из колеи. Хорошо, что сейчас существуют специализированные сервисные центры, которые могут быстро и качественно все починить, например, https://lg-helper.com/. Но нам все же интересно, какую бытовую технику приходится ремонтировать чаще и по каким причинам?
Современные технологии творят чудеса. Полезные в быту приборы получают всё большее количество функций. Но какой бы совершенной ни была техника, иногда она ломается. Мудрый человек спокойно воспринимает этот факт, и не пытается исправить тонкую аппаратуру самостоятельно с помощью молотка и зубила. Общим правилом стало применение услуг специалистов ремонтно-обсуживающих сервисов. Это важно и когда поломка произошла период действия гарантии, и после окончания срока гарантийного обслуживания, особенно если неисправности возникли в бытовых приборах от ведущих европейских производителей.
Промышленные и производственные компании, чтобы быть в сфере своей деятельности конкурентоспособными, стремятся использовать качественное оборудование. Например, всевозможные датчики. Так, ряд предприятий, которые относятся к агропромышленному комплексу (и не только) и ведут сельскохозяйственную работу, пользуются СУМ-1М. Это сигнализатор, необходимый для определения уровня муки в элеваторе, зерна, находящегося в зернотоках или помещенного в машину. На глаз ведь не определишь, да и не нужно, когда существует подобная умная техника.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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