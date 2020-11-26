Умер знаменитый футболист Диего Марадона

Умер бывший тренер сборной Аргентины и знаменитый футболист Диего Марадона. Ему было 60 лет.

По данным Clarin у футболиста остановилось сердце, реанимировать его не смогли.

3 ноября Марадону госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. Ему сделали операцию из-за образовавшегося в голове тромба. Выписали футболиста 11 ноября.

Диего Марадона наряду с Пеле считается лучшим футболистом столетия по версии ФИФА. Он играл на позициях атакующего полузащитника и нападающего в клубах «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.

Марадона — победитель (1986) и серебряный призер (1990) чемпионатов мира по футболу. Лучший игрок чемпионата мира 1986 года. Футболист года в Южной Америке 1979 и 1980 годов. Чемпион Аргентины в составе клуба «Бока Хуниорс». Двукратный чемпион Италии в составе клуба «Наполи».

Марадона страдал наркотической зависимостью, проходил лечение и реабилитацию. Также он был замешан в нескольких судебных разбирательствах: в апреле 1991 года его арестовали за хранение кокаина, в 1999 году он получил двухлетний условный срок за стрельбу из пневматической винтовки по журналистам летом 1994 года.

После завершения спортивной карьеры в 1998 году Марадона работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии. С июня 2005 по август 2006 года являлся вице-президентом футбольной комиссии клуба «Бока Хуниорс». Снялся в нескольких фильмах.

С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины.

Polit.ru

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