ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?
2020-06-08-05-19-48
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
Кто из регионов от парада Победы 24 июня отказался? Вот списочек
-24-
Власти ряда регионов решили не проводить 24 июня парад Победы. Так, первыми от этой идеи отказались власти Пермского края, Белгородской, Орловской и Томской...
«Маме 67 лет. Почувствовала себя плохо. Скорая два дня не ехала»
2020-05-21-01-21-44
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Умер петербургский политик и ученый Ватаньяр Ягья
По инф. rosbalt.ru   
18 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Заслуженный деятель науки РФ и профессор СПбГУ Ватаньяре Ягья скончался 17 июня в возрасте 81 года.

Ушел из жизни петербургский политик и ученый Ватаньяр Ягья

«Во все годы он находил время для активных занятий научной деятельностью, воспитал целые поколения петербургских ученых-востоковедов. Свои знания и талант он активно применял для расширения международных связей Законодательного cобрания, завоевания городским парламентом высокого авторитета в мировом сообществе. Ватаняр Саидович Ягья отличался сердечностью, добротой, прекрасным чувством юмора, глубочайшей порядочностью и истинно петербургской интеллигентностью», — отметил спикер Вячеслав Макаров.

Ватаньяр Ягья с 1991 по 1996 год был главным советником мэра Петербурга Анатолия Собчака. С 1994 года занимал должность ответственного секретаря спикера парламента Вячеслава Макарова.

Ягья занимался научной и преподавательской деятельностью и заведовал кафедрой мировой политики факультета международных отношений СПбГУ, являлся профессором, доктором исторических наук.

По инф. rosbalt.ru

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 