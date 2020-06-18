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Умер петербургский политик и ученый Ватаньяр Ягья
|По инф. rosbalt.ru
|18 Июня 2020 г.
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Заслуженный деятель науки РФ и профессор СПбГУ Ватаньяре Ягья скончался 17 июня в возрасте 81 года.
«Во все годы он находил время для активных занятий научной деятельностью, воспитал целые поколения петербургских ученых-востоковедов. Свои знания и талант он активно применял для расширения международных связей Законодательного cобрания, завоевания городским парламентом высокого авторитета в мировом сообществе. Ватаняр Саидович Ягья отличался сердечностью, добротой, прекрасным чувством юмора, глубочайшей порядочностью и истинно петербургской интеллигентностью», — отметил спикер Вячеслав Макаров.
Ватаньяр Ягья с 1991 по 1996 год был главным советником мэра Петербурга Анатолия Собчака. С 1994 года занимал должность ответственного секретаря спикера парламента Вячеслава Макарова.
Ягья занимался научной и преподавательской деятельностью и заведовал кафедрой мировой политики факультета международных отношений СПбГУ, являлся профессором, доктором исторических наук.
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