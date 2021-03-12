Умер автор музыки к фильмам о гардемаринах Виктор Лебедев

В Петербурге на 87-м году жизни скончался известный композитор Виктор Лебедев. Мы публикуем подборку мелодий, написанных им. Послушайте!

Виктор Лебедев написал музыку ко всем частям фильмов о гардемаринах. Песни, звучавшие в картине, ушли в народ и переведены на многие языки мира. Также Виктор Лебедев стал автором тем и саундтреков к картинам «Трудно быть богом» по повести братьев Стругацких и «Зависть богов», одной из знаковых драматических лент Владимира Меньшова. К слову, музыка к этой картине была номинирована на кинопремию «Золотой Овен».

Виктор Лебедев написал главную тему и к картине «Будьте моим мужем» с Еленой Прокловой и Андреем Мироновым в главных ролях. Всего же композитор создал музыкальное оформление более чем для пятидесяти фильмов.

Также Виктор Лебедев написал музыку к трем балетам, двум опереттам, сюитам и нескольким романсам.

Более пятидесяти лет он преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры.

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