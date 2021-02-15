В Крыму ответили США «на их языке»: припомнили захваченные земли у индейцев

Прежде чем выдвигать претензии к России относительно статуса Крыма США стоит покинуть захваченные у индейских племен земли и немедленно вывести свои войска с оккупированных в разных частях мира территорий.

Такое заявление сделал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, комментируя недавнее высказывание в ООН постоянного представителя США при этой международной организации Родни Хантера.

— Хочется ответить США на их языке, — сказал Чегринец. — Может, они так быстрее поймут.

Крымчанин напомнил, что США, по сути, оккупируют земли коренных народов Америки, которые они захватили в результате агрессивной политики по отношению к индейцам. Кроме того, американские военные много лет находятся в тех странах, куда их никто не приглашал, что также является актом агрессии и оккупации.

— США пора осознать, что время однополярного мира подошло к концу, — сказал Роман Чегринец.

Общественный деятель считает, что в ответ на политику ультиматумов и санкций со стороны США, следует принимать более действенные встречные контрсанкции и не оставлять без ответа оскорбления в адрес России и Крыма.

Ранее политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании Совета безопасности ООН заявил, что его страна не признает российский статус Крыма и не отменит свои санкции в отношении РФ, увязав это вопрос с политикой России по отношению к Украине.

Российско-украинский вопрос, правовой статус Крыма - эти темы еще долго будут аукаться в политическом пространстве. Маневр России для многих оказался неприемлем, неправомерен, и признать этот бывший теперь уже уголок Украины российским многие так до конца и не смогут. Возможно, правда, что по прошествии времени к этому вопросу начнут относиться терпимее и спокойнее, но все равно это та трещина в отношениях с США и ЕС, которую вряд ли удастся устранить.

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