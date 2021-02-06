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Украина начнет вакцинацию от коронавируса в феврале препаратом Pfizer
По инф. polit.ru   
06 Февраля 2021 г.
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Украина сформировала поэтапный план вакцинации от COVID-19. Прививки жителям начнут ставить в феврале, цитирует «Интерфакс» главного санитарного врача, замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

Украина начнет вакцинацию от коронавируса в феврале препаратом Pfizer

По его словам, в страну поставят 117 тыс. доз вакцины, произведенной компанией Pfizer. Сначала прививки будут делать медикам, которые работают с больным коронавирусом. Затем вакцинацию начнут для работников экстренной медицинской помощи. В середине апреля Украина может дополнительно запросить партию препарата Pfizer. Также страна ждет от 2,5 млн до 4 млн доз вакцины AstraZeneca. Ее должны привезти до конца второго квартала.

Главный санврач отверг возможность поставки на Украину российской вакцины «Спутник V». Он заявил, что Украина не будет проводить вакцинацию этим препаратом даже после всех стадий испытаний и официальной регистрации в мире.

По данным на 3 февраля, на Украине зафиксировали 1,2 млн случаев заболевания ковидом. Всего от осложнений этого заболевания умерли 24,1 тыс. граждан.

К февралю во сем мире ввели более 101,3 млн доз вакцин от COVID-19, сообщил Bloomberg. США и страны Евросоюза начали массовую прививочную кампанию населения от коронавируса в декабре. Вакциной выступает препарат Pfizer/BioNTech и Moderna.

В России вакцинация началась в середине декабря. Прививки делают препаратом «Спутник V». Также зарегистрирована «ЭпиВакКорона».

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Polit.ru

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