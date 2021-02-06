Украина начнет вакцинацию от коронавируса в феврале препаратом Pfizer

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Украина сформировала поэтапный план вакцинации от COVID-19. Прививки жителям начнут ставить в феврале, цитирует «Интерфакс» главного санитарного врача, замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.
По его словам, в страну поставят 117 тыс. доз вакцины, произведенной компанией Pfizer. Сначала прививки будут делать медикам, которые работают с больным коронавирусом. Затем вакцинацию начнут для работников экстренной медицинской помощи. В середине апреля Украина может дополнительно запросить партию препарата Pfizer. Также страна ждет от 2,5 млн до 4 млн доз вакцины AstraZeneca. Ее должны привезти до конца второго квартала.
Главный санврач отверг возможность поставки на Украину российской вакцины «Спутник V». Он заявил, что Украина не будет проводить вакцинацию этим препаратом даже после всех стадий испытаний и официальной регистрации в мире.
По данным на 3 февраля, на Украине зафиксировали 1,2 млн случаев заболевания ковидом. Всего от осложнений этого заболевания умерли 24,1 тыс. граждан.
К февралю во сем мире ввели более 101,3 млн доз вакцин от COVID-19, сообщил Bloomberg. США и страны Евросоюза начали массовую прививочную кампанию населения от коронавируса в декабре. Вакциной выступает препарат Pfizer/BioNTech и Moderna.
В России вакцинация началась в середине декабря. Прививки делают препаратом «Спутник V». Также зарегистрирована «ЭпиВакКорона».
Хамовнический районный суд, напомним, развел Петросяна и Степаненко 16 ноября 2018 года. Спустя месяц решение об этом вступило в законную силу. Однако совместно нажитое юмористы начали делить еще до начала процесса о разводе.
Украина сформировала поэтапный план вакцинации от COVID-19. Прививки жителям начнут ставить в феврале, цитирует «Интерфакс» главного санитарного врача, замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.
В Челябинске передано в суд уголовное дело начальницы управления лекарственного обеспечения региона по обвинению в получении взятки от крупной фармацевтической фирмы. Вину в совершении преступления фигурантка признала в полном объеме.
В Грузию иностранцы смогут попасть с 1 февраля исключительно воздушным путем при предъявлении справки о получении вакцины от коронавируса, открытие сухопутных границ пока не планируется, сообщила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.
На днях стало известно, что известный телеведущий Дмитрий Шепелев готовится стать отцом во второй раз. Екатерина Тулупова, с которой шоумен живёт в гражданском браке, находится уже на большом сроке беременности.
В дагестанском селе Арани после отравления 30 школьников завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
В Госдуме рассмотрено несколько законодательных инициатив в сфере охраны здоровья граждан. Михаил Романов, депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия», назвал этот процесс продолжением работы по укреплению иммунитета россиян к болезням и по борьбе с пропагандой запрещенных веществ.
Утюг – один из самых необходимых помощников в домашнем хозяйстве. Этот предмет быта должен быть в каждом доме. Ассортимент современных моделей достаточно велик и диапазон цен соответствующий. Поэтому, чтобы подобрать привлекательный вариант за подходящую цену, необходимо разбираться в основных характеристиках современных утюгов для глажки одежды, которые и будут рассмотрены в данной статье.
Актриса Лия Ахеджакова назвала силовиков, разгонявших протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, «полчищами космонавтов в латах» и «эскадронами смерти», добавив, что они стали «страшным откровением».
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Многие отрасли продолжают терпеть убытки из-за последствий пандемии коронавируса. Особенно пострадал игорный бизнес. Закрытие границ привело к потере постоянных иностранных клиентов. Кроме того, многие заведения были закрыты в самый пик распространения инфекции, что негативно отразилось на их финансовом состоянии.
80% опрошенных жителей России признались, что используют ненормативную лексику на работе. Интерес к теме возник на фоне того, что власти пытаются искоренить использование матерщины в социальных сетях...
Когда человек умирает и проходит примерно с год, его близким необходимо подумать о капительном благоустройстве места захоронения. Изначально ведь на могилу ставятся временные конструкции, потому что земле нужно дать как следует осесть. Проводится в связи с капитальным благоустройством целый комплекс мероприятий: ставится основательный памятник, монтируется цветник, оформляется территория в пределах оградки. Выбираются все элементы, которые будут здесь присутствовать с учетом, конечно, вкусов, но и финансового положения.
Вокруг осужденного оппозиционера Алексея Навального продолжаются судебные дела. На новом процессе лрокурор зачитала обвинительное заключение по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной, в которой обвиняется политик, вызвавший так много противоречивого шума в России
Близняшки из сказки Александра Роу «Королевство кривых зеркал» стали героинями своего времени. Только вот огромная слава так и не смогла принести им счастья, оставив в памяти лишь воспоминания о беззаботном и мечтательном детстве.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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