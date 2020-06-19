Удивительное фото с поверхности Марса появилось в Интернете

В Сети появилось удивительное фото с поверхности Марса, сделанное марсоходом Curiosity. Снимок опубликован на официальном сайте космического агентства NASA.

Аппарат, который находился на поверхности Марса, запечатлел сразу две планеты — Землю и Венеру.

Снимком в NASA отметили 2784 марсианский день миссии Curiosity.

Curiosity нацелил свою камеру Mastсam на небеса примерно через 75 минут после захода солнца 5 июня 2020 года (в 2784 сол или марсианские сутки миссии). Сумеречная панорама показывает Землю и Венеру. Обе планеты кажутся простыми точками света из-за комбинации расстояния и пыли в воздухе; они обычно выглядят как очень яркие звезды.

Краткая фотосессия была частью миссии по измерению яркости неба - в это время года на Марсе в воздухе появляется больше пыли, которая задерживает часть солнечного света, что делает сумерки особенно яркими, сказал соавтор Mastcam Марк Леммон из Института космических наук в Боулдере, Колорадо.

«Даже умеренно яркие звезды не были видны в то время, когда был сделан этот снимок Венеры», - сказал Леммон. «Земля также имеет яркие сумерки после извержения некоторых вулканов».

Внизу снимка находится вершина каменного холма под названием «Tower Butte» в «глиносодержащей области», которую Curiosity исследует уже больше года. С момента посадки в 2012 году марсоход фотографировал синие марсианские закаты и пролетающие астероиды, а также Меркурий и две луны Марса, Фобос и Деймос, проходящие по диску Солнца, пишут СМИ.

Мы нередко рассказываем об этой планете, которая притягивает к себе кажущейся доступностью. Напомним последние ссылки:



По инф. rosbalt.ru

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