Ученые обнаружили бактерию, убивающую шимпанзе

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Около 15 лет ученые не могли найти объяснение смертельной болезни обезьян из заповедника Такугама. Симптомы напоминали сильное отравление: диарея, рвота, судороги. Вылечить животных, несмотря на все усилия врачей, не удавалось. Не помогали даже антибиотики.
Смерть наступала быстро, зачастую здоровая обезьяна к утру погибала. А если недуг отступал, то через несколько дней случался рецидив, и животное умирало. Из ста обезьян, обитавших в заповеднике, погибли пятьдесят шесть.
Специалисты высказывали самые разные версии. Например, по одной из них причиной являлись ядовитые растения, которые росли на территории заповедника. От них избавились, но шимпанзе не перестали болеть. Ученые встревожились, ведь обезьяны — ближайшие родственники человека в животном мире. Известно немало случаев, когда возбудители опасных болезней передавались от них человеку, например, малярия и ВИЧ.
Наконец, аспирантка Leah Owens обнаружила необычную бактерию в тканях мозга погибшего шимпанзе. Выяснилось, что этот микроорганизм присутствовал и в тканях других органов.
Бактерия была очень похожа на Sarcina ventriculi, но некоторые отличия позволили описать ее, как новый вид. Теперь исследователям необходимо понять, что стало источником инфицирования обезьян, как мутируют эти бактерии, и почему они вызывают болезнь, не поддающуюся современным антибиотикам.
Ученые надеются, что разобравшись с этими проблемами, они смогут помочь не только шимпанзе. Главное, не позволить новой бактерии вызвать эпидемию среди людей, как это произошло с коронавирусом.
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