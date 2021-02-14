Ученые: маленькие автомобили опасны для женщин

Американские исследователи пришли к удивительному выводу о том, что причиной большего количества травм в ДТП с участием женщин является размер автомобилей. Так, согласно выводам экспертов, чем меньше авто, тем это опасней для представительниц прекрасного пола.

Соответствующее исследование провел американский страховой институт дорожной безопасности. Его авторы проанализировали автомобили и типы аварий, в которые попадают женщины.

Как выяснилось, женщины чаще получают серьезные травмы в результате ДТП, чем мужчины, и, по мнению экспертов, причина — в более компактных и легких автомобилях.

Небольшие по своим габаритам машины являются более травмоопасными, поскольку они гораздо менее прочны. При лобовых столкновениях женщины в три раза чаще мужчин получают переломы костей, сотрясение мозга и другие травмы средней степени тяжести. Также, выяснили исследователи, представительницы прекрасного пола из-за небольших женских автомобилей чаще рискуют получить серьезную травму вроде разрыва легкого или черепно-мозговых повреждений, чем мужчины.

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По инф. rosbalt.ru

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