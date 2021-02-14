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Ученые: маленькие автомобили опасны для женщин
По инф. rosbalt.ru   
14 Февраля 2021 г.
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Американские исследователи пришли к удивительному выводу о том, что причиной большего количества травм в ДТП с участием женщин является размер автомобилей. Так, согласно выводам экспертов, чем меньше авто, тем это опасней для представительниц прекрасного пола.

Ученые: маленькие автомобили опасны для женщин

Соответствующее исследование провел американский страховой институт дорожной безопасности. Его авторы проанализировали автомобили и типы аварий, в которые попадают женщины.

Как выяснилось, женщины чаще получают серьезные травмы в результате ДТП, чем мужчины, и, по мнению экспертов, причина — в более компактных и легких автомобилях.

Небольшие по своим габаритам машины являются более травмоопасными, поскольку они гораздо менее прочны. При лобовых столкновениях женщины в три раза чаще мужчин получают переломы костей, сотрясение мозга и другие травмы средней степени тяжести. Также, выяснили исследователи, представительницы прекрасного пола из-за небольших женских автомобилей чаще рискуют получить серьезную травму вроде разрыва легкого или черепно-мозговых повреждений, чем мужчины.

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