У президента Узбекистана нашли резиденцию, по роскоши сравнимую с «дворцом Путина»

Узбекистанскому лидеру Шавкату Мирзиееву «отгрохали» роскошный комплекс стоимостью около $1 млрд, для чего в вырубили в горах заповедные леса. Об этом говорится в расследовании «Озодлик» (проект признанного в РФ иноагентом Радио Свобода - прим. МГ.).

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев

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При строительстве президентской «дачи» в ущелье Шовозсой использовался редкий мрамор, а мебель поставлялась из Италии. Одноименная река Шовозсой строителями была перекрыта в целях создания искусственного водохранилища. Это привело к тому, что люди, живущие вниз по течению, остались без воды.

Зона над «дачным домом» Мирзиеева является бесполетной. Пройти на территории резиденции с мобильным телефоном нельзя. За огороженной колючей проволокой территорией стоит вооруженная охрана, отмечается в расследовании.

К строительству якобы были привлечены компании из России. У «резиденции» расположены несколько вертолетных площадок, также на ее территории есть винотека, бани, сауны, лодки для рыбалки, насаждения в альпийском стиле, зрительные и банкетные залы.

История напомнила журналистам информацию о «дворце Путина», о строительстве и дорогих интерьерах которого рассказывает фильм оппозиционера Алексея Навального. Борец с коррупцией утверждает, что траты на «дворец» российского президента оцениваются в 100 млрд руб., что сопоставимо с миллиардом долларов. Ролик стал сенсацией на YouTube, собрав свыше 100 млн просмотров. Сам глава России заявил, что ни ему, ни его близким родственникам строение не принадлежит.

По инф. rosbalt.ru

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