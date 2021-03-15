У православных начался Великий пост – обуздаем себя до 2 мая?

У православных христиан 15 марта начался Великий пост, который продлится семь недель. Даже если вы не собираетесь поститься по всем правилам, то попробуйте отказать себе в чем-то одном – жирной или сладкой пище, или в какой-то вредной привычке, в том же самом курении.

Во время поста верующие должны соблюдать умеренность в пище, не употребляя мясо, яйца и молочные продукты. При этом допустимы послабления для детей, беременных женщин, больных, путешествующих, заключенных и тех, кто занят тяжелым трудом.

В целом пост подразумевает не только сдержанность в пище, но и душевные ограничения: так, Иоанн Златоуст называл пост «удалением зла, обузданием языка, отложением гнева и укрощением похотей».

Пост завершится перед Пасхой, которая в этом году приходится на 2 мая.

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По инф. rosbalt.ru

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