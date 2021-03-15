У православных начался Великий пост – обуздаем себя до 2 мая?

Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский...
У православных христиан 15 марта начался Великий пост, который продлится семь недель. Даже если вы не собираетесь поститься по всем правилам, то попробуйте отказать себе в чем-то одном – жирной или сладкой пище, или в какой-то вредной привычке, в том же самом курении.
Во время поста верующие должны соблюдать умеренность в пище, не употребляя мясо, яйца и молочные продукты. При этом допустимы послабления для детей, беременных женщин, больных, путешествующих, заключенных и тех, кто занят тяжелым трудом.
В целом пост подразумевает не только сдержанность в пище, но и душевные ограничения: так, Иоанн Златоуст называл пост «удалением зла, обузданием языка, отложением гнева и укрощением похотей».
Пост завершится перед Пасхой, которая в этом году приходится на 2 мая.
На Яндекс Дзен есть много интересных блогеров. Двое из них – мама Ирина и дочка Евгения ведут здесь совместный канал «Три поколения». Напомним, мы об этом писали. И вот новая встреча с этими авторами, которые согласились ответить на несколько вопросов нашего издания.
У православных христиан 15 марта начался Великий пост, который продлится семь недель. Даже если вы не собираетесь поститься по всем правилам, то попробуйте отказать себе в чем-то одном – жирной или сладкой пище, или в какой-то вредной привычке, в том же самом курении.
Обеспечить в помещении (будь то квартира или офис) чистый воздух можно с помощь системы вентиляции. Никакие проветривания и распахнутые двери не заменят постоянной циркуляции воздушных масс: забора отработанного воздуха и выброса свежего. Однако любое очистительное оборудование со временем загрязняется, что ухудшает качество работы.
Вслед за расследованием о «дворце» Владимира Путина оппозиционные журналисты в Беларуссии выпустили фильм о богатствах «батьки». Его посмотрели уже 3 миллиона человек. Сам Лукашенко сказал, что ничего нового о себе из фильма не узнал.
Два возмутительных случая произошли в школах Пензы. В одной из них оказалось, что повар готовит голыми руками, а котлеты дают полусырыми. А во-второй родителей заставили срочно купить за свои деньги портреты президента и губернатора.
Несмотря на кризис и пандемию, настоящие ценители моды продолжают следить за новинками, и особенно это касается женщин. В одном из последних выпусков передачи «Модный приговор» ведущая Эвелина Хромченко рассказала, что будет модным в этом году.
Геннадий Зюганов заявил, что власти предпочитают игнорировать тему сумасшедшего роста цен на продукты, лекарства и коммуналку. Да, они, конечно, говорят, что «держат цены под контролем», только... незаметно что-то.
Многие люди, переезжая в Петербург или Ленобласть из других регионов России, спустя несколько месяцев замечают, что зубы стали портиться. Почему так происходит, объяснила петербургский врач-стоматолог Нарине Аванесян.
Ещё несколько месяцев назад звёзды шоу-бизнеса были разделены на два лагеря. Одни говорили о том, как тяжело им живётся во время пандемии без концертов и доходов. Вторые считали, что артистам грех жаловаться, так как их гонорары всегда были в несколько раз выше, чем средняя зарплата по стране.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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