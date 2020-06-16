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У кого во время пандемии зарплаты серьезнее всех упали?

По инф. rosbalt.ru   
16 Июня 2020 г.
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Больше всех прочих — сразу на 63 процента —  в апреле-мае снижение зарплат ощутили работники малых и средний компаний, работающих в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Определены сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии

Кроме того, на 40% снизили расходы на оплату труда своих сотрудников минувшей весной компании, занятые в сфере образования. Снизились расходы на выплату зарплат у частных клиник и стоматологии. Об этом говорится в исследовании банка «Точка».

При этом расходы на выплату зарплат у малых и средних предприятий, работающих в сфере здравоохранения — это стоматологии и частные клиники, — снижаются третий месяц подряд, констатируют эксперты.

  • Ранее сервис поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» представил результаты исследования, согласно которым россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией COVID-19 и снятия всех ограничений, введенных из-за пандемии, в среднем по стране хотели бы получать на руки 74 тыс. рублей в месяц. При этом эксперты отмечают, что размер желаемой зарплаты у россиян уменьшился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе. Тогда респонденты в среднем по стране хотели бы получать 92 тыс. рублей.
  • Между тем большинство (67%) россиян считают, что власти страны могли бы пойти по пути Евросоюза, где уже начали рассматривать вопрос о введении для всех граждан стран ЕС ежемесячной базовой выплаты, гарантированной государством (безусловный базовый доход, ББД). Лишь 5% россиян выступают против подобной идеи, следует из опубликованных на прошлой неделе данных опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

В то же время 28% респондентов затруднились с ответом, их доводы: «Наши люди перестанут работать»; «Помощь должна быть адресной: дети, инвалиды, пенсионеры».

Рассуждая о величине ежемесячной выплаты, 40% респондентов назвали суммы от 10 до 20 тыс. рублей, 25% — от 20 до 30 тыс. рублей, 11% считают, что государство должно выплачивать населению ежемесячно по одному региональному МРОТ. В среднем же россияне мечтают о базовом безусловном доходе в размере 25 тыс. рублей в месяц.

Все эксперты говорят о том, что мир после пандемии станет другим. И нам надо будет приспосабливаться к новым реалиям, налаживать свою дальнейшую жизнь в соответствии с тем, какие условия в ней обозначатся. Хочется, конечно, не потерять при этом стабильность. Чтобы в это новое будущее можно было смотреть уверенно.

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По инф. rosbalt.ru

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