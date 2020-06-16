Россияне назвали желаемую после пандемии зарплату

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
Россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией COVID-19 и снятия всех ограничений, введенных из-за пандемии, в среднем по стране хотели бы получать на руки 74 тыс. рублей в месяц.
Таковы данные исследования, проведенного сервисом поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».
При этом эксперты констатируют, что размер желаемой зарплаты у россиян уменьшился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе. Тогда респонденты в среднем по стране хотели бы получать 92 тыс. рублей, сообщает РБК.
Напомним также, большинство (67%) россиян считают, что власти страны могли бы пойти по пути Евросоюза, где уже начали рассматривать вопрос о введении для всех граждан стран ЕС ежемесячной базовой выплаты, гарантированной государством (безусловный базовый доход, ББД).
Лишь 5% россиян выступают против подобной идеи, следует из обнародованных на прошлой неделе данных опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.
В то же время 28% респондентов затруднились с ответом, их доводы: «Наши люди перестанут работать»; «Помощь должна быть адресной: дети, инвалиды, пенсионеры».
Рассуждая о величине ежемесячной выплаты, 40% респондентов назвали суммы от 10 до 20 тыс. рублей, 25% — от 20 до 30 тыс. рублей, 11% считают, что государство должно выплачивать населению ежемесячно по одному региональному МРОТ. В среднем же россияне мечтают о базовом безусловном доходе в размере 25 тыс. рублей в месяц.
До этого Банк России обнародовал результаты опроса, проведенного в конце мая ООО «инФОМ». Выяснилось, в частности, что число работающих по найму россиян, чьи доходы сократились в результате снижения зарплаты или других выплат, увеличилось почти вдвое менее чем за два месяца.
Как указывалось в материалах регулятора, «каждый пятый работающий по найму (19%) говорит о снижении заработной платы и других выплат, это на 10 процентных пунктов больше, чем в самом начале измерений (в начале апреля — ред.)».
Тем временем подавляющее большинство россиян мечтают о повышении зарплаты даже в период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также обвалом цен на нефть и девальвацией рубля в феврале—марте нынешнего года. Как показало исследование, которое провел сервис «Работа.ру», «85% респондентов выразили неудовлетворение своим заработком». «Только 15% опрошенных указали, что довольны своим доходом», — подчеркивается в исследовании.
В начале пришествия грозной инфекции люди даже и не задумывались, что последствия разгула болезни будет сказываться на экономике. Многие считали, что отсидят объявленную недельку на самоизоляции и жизнь пойдет дальше своим чередом. Но жизнь изменилась, и экономическая ее составляющая в том числе. Достаточно зайти в ближайший магазин и увидеть, что цены выросли буквально на всё. А зарплаты? В лучшем случае остались на прежнем уровне, а у многих людей и вовсе упали, увы.
А вот что еще можно почитать на эту непростую тему:
У Следственного комитета будет своя поликлиника. Такое решение принял Александр Бастрыкин. Ведомственная поликлиника будет оказывать медицинскую помощь сотрудникам следственных органов, членам их семей и ветеранам следствия.
Россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией COVID-19 и снятия всех ограничений, введенных из-за пандемии, в среднем по стране хотели бы получать на руки 74 тыс. рублей в месяц.
Осветительные приборы, которые можно монтировать прямо на потолочное перекрытие или отделку, подходят практически для всех помещений, высота потолка в которых не более 3-х метров. При большей высоте интенсивность светового потока будет снижена, значит, потребуется большее количество светильников для создания нормального уровня освещенности.
Выпускникам петербургских школ объявили о переносе церемонии выдачи аттестатов. Ребят, которые уже получили аттестаты, попросили принести их обратно — документы оказались недействительными. Подробнее о ситуации рассказала мать 11-классницы лицея № 623 им. И. П. Павлова в Выборгском районе.
На фоне скандала вокруг имени Эдуарда Успенского представители РПЦ решительно высказались за то, чтобы не называть детскую литературную премию «Большая сказка» в его честь. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Регина Дубовицкая – одна из немногих творческих личностей, кто во время пандемии не остался без работы. Бессменная ведущая программы «Аншлаг» продолжает свое дело – пишет сценарии и снимает выпуски своей программы. А еще Дубовицкая ни в какую не хочет сдавать тест на коронавирус. Почему?
Нобелевские лауреаты Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл выступили в поддержку главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Напомним, он находится под следствием по делу о развратных действиях по отношению к своей несовершеннолетней приемной дочери.
Напомним фабулу, взбудоражившую страну: вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном, водитель которого — курьер в компании доставки еды «Деликатеска.ру» Сергей Захаров — скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент происшествия Ефремов был пьян. В его крови нашли также кокаин и марихуану. По данным РИА «Новости», анализы показали остаточные следы наркотиков, поэтому на ДТП «это вряд ли отразилось».
«От государственных сибирских лабораторий, в которых ученые проводят эксперименты на крысах, до военных гарнизонов, где военнослужащие изолированы в преддверии участия в клинических испытаниях, ведущие российские ученые спешат дать ответ на крайне сложный запрос президента Владимира Путина: разработать вакцину против коронавируса к осени», — пишет The Wall Street Journal.
Как-то закрутили нас в последнее время блогеры, описывающие дела огородные, делящиеся рецептами вкусных блюд, разными полезными бытовыми хитринками и т.д. А ведь хочется праздника, особенно в период изрядно поднадоевшей всем самоизоляции. И его точно можно найти на страничке прекрасной Тутти, стильной дамы, которая демонстрирует миру разные фееричные образы.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.