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Россияне назвали желаемую после пандемии зарплату
По инф. rosbalt.ru   
16 Июня 2020 г.
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Россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией COVID-19 и снятия всех ограничений, введенных из-за пандемии, в среднем по стране хотели бы получать на руки 74 тыс. рублей в месяц.

Россияне назвали желаемую после пандемии зарплату

Таковы данные исследования, проведенного сервисом поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

При этом эксперты констатируют, что размер желаемой зарплаты у россиян уменьшился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе. Тогда респонденты в среднем по стране хотели бы получать 92 тыс. рублей, сообщает РБК.

Напомним также, большинство (67%) россиян считают, что власти страны могли бы пойти по пути Евросоюза, где уже начали рассматривать вопрос о введении для всех граждан стран ЕС ежемесячной базовой выплаты, гарантированной государством (безусловный базовый доход, ББД).

Лишь 5% россиян выступают против подобной идеи, следует из обнародованных на прошлой неделе данных опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

В то же время 28% респондентов затруднились с ответом, их доводы: «Наши люди перестанут работать»; «Помощь должна быть адресной: дети, инвалиды, пенсионеры».

Рассуждая о величине ежемесячной выплаты, 40% респондентов назвали суммы от 10 до 20 тыс. рублей, 25% — от 20 до 30 тыс. рублей, 11% считают, что государство должно выплачивать населению ежемесячно по одному региональному МРОТ. В среднем же россияне мечтают о базовом безусловном доходе в размере 25 тыс. рублей в месяц.

До этого Банк России обнародовал результаты опроса, проведенного в конце мая ООО «инФОМ». Выяснилось, в частности, что число работающих по найму россиян, чьи доходы сократились в результате снижения зарплаты или других выплат, увеличилось почти вдвое менее чем за два месяца.

Как указывалось в материалах регулятора, «каждый пятый работающий по найму (19%) говорит о снижении заработной платы и других выплат, это на 10 процентных пунктов больше, чем в самом начале измерений (в начале апреля — ред.)».

Тем временем подавляющее большинство россиян мечтают о повышении зарплаты даже в период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также обвалом цен на нефть и девальвацией рубля в феврале—марте нынешнего года. Как показало исследование, которое провел сервис «Работа.ру», «85% респондентов выразили неудовлетворение своим заработком». «Только 15% опрошенных указали, что довольны своим доходом», — подчеркивается в исследовании.

В начале пришествия грозной инфекции люди даже и не задумывались, что последствия разгула болезни будет сказываться на экономике. Многие считали, что отсидят объявленную недельку на самоизоляции и жизнь пойдет дальше своим чередом. Но жизнь изменилась, и экономическая ее составляющая в том числе. Достаточно зайти в ближайший магазин и увидеть, что цены выросли буквально на всё. А зарплаты? В лучшем случае остались на прежнем уровне, а у многих людей и вовсе упали, увы.

А вот что еще можно почитать на эту непростую тему:

По инф. rosbalt.ru

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