Турпоездка не состоялась из-за пандемии? Обращайтесь в суд!

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
Об этом рассказала глава Комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
«Надо понимать, что турбизнес оказался в ситуации форс-мажора, поэтому клиентам и предлагают ваучеры на авиаперелёты и проживание с открытыми датами. Тех средств, которые требуют клиенты, в обороте у туркомпаний попросту нет — они уже переведены авиаперевозчикам и отелям», — объяснила Сутормина.
По словам эксперта, если есть такая возможность, то в нынешней ситуации лучше перебронировать туры на осень или на следующий год.
«Конечно, соглашаясь на перенос тура, клиент должен получить письменные гарантии, — отметила Елена Сутормина. — Если сам клиент в сложной ситуации и ему нужны «живые» деньги, то придётся идти в суд, собирать все бумаги — договор, доказательства оплаты, и подавать исковое заявление».
Российский лидер Владимир Путин написал статью. Она посвящена Второй мировой войне, уточнил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что решение о сроках публикации материала глава государства примет лично.
Известный российский художник Никас Сафронов решил присоединиться к обсуждению проблемы доходов в период эпидемии. В своих социальных сетях Сафронов рассказал, что прочитал очень много публикаций звёзд шоу-бизнеса, рассказывающих о своём бедственном положении.
Эстрадная звезда Валентина Легкоступова в начале 90-х стремительно набирала популярность. Её песни звучали практически из каждого окна, но потом внезапно артистка прекратила свою концертную деятельность.
БК «Фонбет» включили в список системообразующих предприятий, но вскоре признали это ошибкой. По заверению конторы, она не нуждается в помощи со стороны государства. Однако по мнению компании, некоторые СМИ их шантажировали. Была издана статья с ошибочной информацией, где упоминались имена владельцев компаний. Это было расценено руководством БК как попытка шантажа и порча репутации известного бренда. За клевету в свой адрес компания даже готова подать в суд. Букмекерская контора ведёт открытую деятельность и всю официальную информацию можно изучить на её сайте. В Едином государственном реестре юридических лиц и на сайте налоговой службы также есть все необходимые сведения.
Тенденция жить в частном доме или много времени проводить на даче нарастает с каждым годом. И хочется, конечно, чтобы все в пределах домовладения было благоустроено. Это касается и придомовой территории, которая требует и внимания, и каких-то финансовых вложений для того, чтобы выглядеть достойно. Отличный вариант – использовать для некоторых поверхностей частей участка террасную доску.
С 14 июня в России запрещено взимать процент за денежные переводы между регионами внутри одной кредитной организации. Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще в декабре, в воскресенье он вступил в силу.
Борец за нравственность и безбедную жизнь для артистов Иосиф Пригожин посетовал, что современная российская попса превратилась из искусства в бизнес, и теперь на сцену может выйти, кто угодно и петь, о чем угодно.
Уже в первые дни вирусного бума руководство страны пообещало медработникам солидную финансовую поддержку. Надбавки послужили весомым стимулом для сотен представителей медицинской профессии, которые отважились оставить свои семьи и, рискуя жизнью, уйти на передовую. Однако тогда мало кто себе представлял, насколько широко «расползётся» первично сформулированное понятие «сложная эпидемическая ситуация». Никто не думал, что все отрасли здравоохранения очень скоро окажутся в этой ситуации и буквально все работающие медики столкнутся лицом к лицу с инфицированными пациентами.
Швейцарская полиция взяла под надзор 8-летнего ребенка — он спросил у продавца в сельском магазине, можно ли заплатить ненастоящими деньгами. Информация о мальчике будет оставаться в полиции до 2032 года.
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