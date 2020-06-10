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Стоимость отдыха на курортах России может вырасти почти на треть

По инф. rosbalt.ru   
10 Июня 2020 г.
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Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Такое мнение высказал газете «Известия» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

Спрогнозировано подорожание отдыха в России почти на треть

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал туризм одной из самых перспективных отраслей российской экономики, несмотря на урон от ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Глава правительства также разрешил россиянам выезжать за пределы России, если тем необходимо на учебу, работу или получить медицинскую помощь.

При этом он заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон. «Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию», — указал Мишустин. По его словам, уже разработан план выхода отрасли из режима карантинных ограничений

До этого стало известно, что Росавиация и Роспотребнадзор поручили проанализировать к 8 июня возможные варианты возобновления международных полетов.

Впрочем, позже в Минтрансе дали понять, что перед открытием международного авиасообщения предстоит решить две приоритетные задачи: налаживание авиаперевозок внутри страны с учетом введенных мер безопасности и восстановление внутреннего туризма. Поэтому, указали в министерстве, еще преждевременно называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж.

Тем временем пандемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб российскому туризму. За несколько месяцев падение оборота в этом секторе составило от 95% до 100%, а недополученные доходы, по оценке Ростуризма, достигли 1,5 трлн рублей. Остаться без работы рискуют в общей сложности более 7 млн человек, если считать со смежными отраслями.

Как предупреждает Курносов, если действующие ограничения на внешних рубежах РФ сохранятся, то цены на внутренних направлениях могут вырасти на треть. По его словам, повышение цен за размещение на курортах России будет связано не столько с желанием отбить упущенную прибыль, сколько с увеличившимся спросом на отечественные курорты. Во многом потому, что внешний поток по тем или иным причинам ограничен.

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По инф. rosbalt.ru

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