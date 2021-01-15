Цифры в платежках за коммуналку все растут...

Жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в 2020 году на 3,55%. Об этом сообщает Росстат.

Стоимость жилищных услуг увеличилась на 3,33%, коммунальных — на 3,73%.

Холодная вода стала дороже на 3,88%, горячая — на 4,32%, водоотведение — на 4,78%. За тепло придется платить больше на 3,36%, газ — на 3,22%. Электричество также подорожало — на 3,96%.

Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 4,71%.

Ранее в ФАС сообщили, что плата за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в среднем по России вырастет в 2021 году на 4%. Подорожание произойдет с 1 июля. В ведомстве отметили, что повышение тарифов обусловлено инфляцией — рост цен контролируется государством примерно в ее пределах.

Осенью прошлого года СМИ сообщали, что каждый пятый россиянин имеет просроченные обязательства по кредитам, налогам, ЖКХ и перед физическими лицами. При этом размер долга у большинства из них не превышает 500 тыс. рублей. Треть должников допускала, что может воспользоваться процедурой внесудебного банкротства.

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По инф. rosbalt.ru

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