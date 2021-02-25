Трудовой стаж для пенсии хотят считать по-новому. А что изменится?

В России может измениться схема расчета стажа для досрочного выхода на пенсию. В общий трудовой стаж могут включить необходимые для получения квалификации образовательные курсы.

На это смогут рассчитывать граждане, относящиеся к 30 категориям, в том числе врачи, учителя, сотрудники общественного транспорта и те, кто трудится на тяжелой или опасной работе, следует из проекта постановления Министерства труда и социальной защиты.

В последние годы, отмечает "Российская газета", работники довольно часто обращаются в суды с требованием включить периоды обучения в общий стаж и учитывать их, когда рассчитывается возраст выхода на досрочную пенсию.

Сейчас при подсчете общего трудового стажа время прохождения курсов повышения квалификации не учитывается, однако пока сотрудник находится на профессиональном обучении, работодатель все равно отчисляет за него взносы на обязательное пенсионное страхование.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о пенсионной реформе в октябре 2018 года. Пенсионная реформа предполагает постепенное — с 2019 года — повышение пенсионного возраста на 5 лет (до 60-ти лет для женщин и до 65-ти — для мужчин), а также введение понятия «предпенсионеров». Законы также устанавливают уголовную ответственность работодателей за увольнение сотрудников предпесионного возраста и увеличивают до 11 тыс. рублей пособие по безработице для таких граждан. Согласно новым правилам, в первом полугодии 2020 года выйти на пенсию смогут женщины, которым исполнится 55 лет и 6 месяцев, а также мужчины в возрасте 60 с половиной лет. Те же, кому до конца июня еще не исполнится 55,5 и 60,5 лет соответственно — смогут выйти на пенсию не раньше 2021 года.

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По инф. rosbalt.ru

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