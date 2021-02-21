Трагедия в армии: срочника насмерть раздавило сбитыми автомобилем воротами

В Муроме Владимирской области в результате несчастного случая погиб военнослужащий по призыву.

ЧП произошло в войсковой части 11105. По данным источников издания, срочник, проходивший службу в первой гвардейской инженерно-саперной бригаде, дежурил в наряде по автопарку. Водитель автомобиля, подъезжая ко въезду в часть, не успел затормозить, и машина врезалась в ворота. Они упали на солдата.

Источник сообщил, что молодой человек потерял сознание, затем пришел в себя, но через полчаса умер.

В военном следственном отделе Следственного комитета по Владимирской области от комментариев отказались.

Современная армия заметно отличается от той, что была несколько десятков лет назад. Теперь здесь всё более профессиональное, в первую очередь, конечно, вооружение. Да и издевательств над новобранцами вроде уже нет. Вот только пугает, что все равно наши внуки не в полной безопасности находятся на службе. Ошибки и ЧП никто не отменял, увы.

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По инф. rosbalt.ru

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