Только спокойствие: кому из нас сама работа велит к психиатру ходить?

Сегодня в России люди, чья работа связана с повышенной опасностью, должны регулярно проходить психиатрическое освидетельствование. Это касается, прежде всего, силовиков, транспортников, педагогов и врачей.

Какое же ведомство утверждает список таких работ. Какие профессии могут попасть в перечень? Рассказываем подробнее.

Люди героических профессий

Многие ведомства, понимая важность человеческого фактора в своей деятельности, создают даже собственные психологические лаборатории, рассказал зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья и психиатр с 40-летним стажем Николай Говорин. Такие структуры есть, например, в МВД — углублённое психологическое обследование обязательно при профотборе.

«Необходим список конкретных работ, по которым мы проводим психиатрическую экспертизу, — поддержал его мнение коллега по думскому комитету и психиатр с 30-летним стажем Борис Менделевич. — Понятно, что он должен создаваться в Минздраве, но участвовать в процессе должны Минтруда и профильники».

Отталкиваться нужно в первую очередь от двух факторов: уровня ответственности и потенциального вреда, который человек может нанести обществу на своём рабочем месте при неправильной эксплуатации оборудования или намеренных деструктивных действиях, считают парламентарии. Николай Говорин предположил следующий рейтинг профессий, для которых необходимо обязательное психиатрическое освидетельствование.

1. Силовики. Все профессии, так или иначе связанные с оборотом и особенно использованием оружия и средств вооружения.

2. Транспортники. Начиная от пилотов и машинистов и заканчивая диспетчерами, инспекторами транспортной безопасности и водителями.

3. Педагоги. И вообще все, кто работает с детьми.

4. Врачи. В первую очередь — реаниматологи и неонатологи. Но также и все остальные медики, поскольку они несут ответственность за жизни людей, из-за чего находятся в постоянном напряжении.

5. Шахтёры, высотники, пожарные. Помимо тяжёлых условий труда они постоянно находятся в ситуации непосредственного риска для жизни.

Борис Менделевич в целом согласился с такой градацией. Однако вместо педагогов он предложил уделить большее внимание сотрудникам опасных производств. Например, таких как АЭС или химические заводы.

Как закрыть вопрос?

Действующий Трудовой кодекс обязывает всех, кто трудится в условиях повышенной опасности или на опасных производствах, не реже раза в пять лет проходить психиатрическое освидетельствование. Причём касается это и сотрудников, имеющих дело с вредными веществами и другими неблагоприятными факторами.

Однако законодательство не говорит, кто утверждает такие виды деятельности. Так что сфера остаётся не отрегулированной в нужной мере. Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится документ, наделяющий такими полномочиями Минздрав. Именно это ведомство лучше всего справится с задачей, подчеркнул Николай Говорин.

«Сегодня действует закон, который определяет порядок психиатрического освидетельствования, в том числе и лиц, работающих в особо опасных условиях. Но это общие вещи, а перечня специальностей там нет. При этом в каждой профессиональной сфере могут быть отдельные особенности и требования — одни для пилотов, другие для шахтёров и так далее», — отметил он.

Николай Говорин напомнил также, что если человек не прошёл такой осмотр, то имеет право на повторное освидетельствование через пять лет. При успешном результате он сможет вернуться в профессию. Борис Менделевич пояснил, что не все психические заболевания хронические — есть острые состояния, которые со временем проходят. И человек, перенесший их, действительно может снова сесть за штурвал или взять в руки оружие.

«Однако я бы предложил другой срок. Проводить психиатрические обследования надо не раз в пять лет, а ежегодно. Возможно, включить в диспансеризацию», — высказал идею Менделевич.

Парламентарий объяснил такое предложение особенностями заболеваний. Ведь если, скажем, водитель автобуса прошёл обследование сегодня — это не значит, что он будет в такой же психической форме через пять лет. А некоторые опасные состояния развиваются даже значительно быстрее. Значит, подобная мера будет служить безопасности граждан, заключил Менделевич.

По инф. Парламентской газеты

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