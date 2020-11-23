Только представьте: мужчина 53 года проходил с застрявшей в носу монетой!

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Столичные врачи достали из носа 59-летнего мужчины инородное тело, которое попало туда более полувека назад.
В одну из поликлиник Зеленограда обратился пациент с жалобами на отсутствие носового дыхания в течение долгого времени.
Обследование, проведенное в клинической больнице им. Кончаловского в сочетании с КТ-диагностикой, показало, что один из носовых ходов пациента полностью закупорен инородным телом.
Мужчине провели операцию, в ходе которой из носовой полости извлекли ринолит округлой формы — результат отложения фосфорнокислых и углекислых солей кальция из носовой слизи вокруг попавшего в нос инородного тела. А самим инородным телом оказалась монета.
Как вспомнил мужчина, ее он засунул в нос в шестилетнем возрасте, а родителям сказать о происшествии побоялся. Впоследствии жалобы на затрудненное дыхание медики объясняли возможным искривлением носовой перегородки.
В настоящее время пациент выписан из больницы, его носовое дыхание заметно улучшилось.
Каких только случаев не бывает в жизни, с чем только не приходится сталкиваться в медицинской практике! Вот еще заголовки о медицинских казусах:
Коммерческий транспорт. А вы знаете, что это за машины такие? Да любые, в принципе, но назначение у которых – получение прибыли. В наличии коммерческого авто могут быть заинтересованы, к примеру, разные фирмы – чтобы осуществлять выезды на деловые переговоры, встречать гостей, отправлять и забирать необходимую документацию и т.д. Машины для служб такси – это тоже коммерческий транспорт. Большие самосвалы – также, на них можно осуществлять такую популярную услугу, как грузоперевозки. Требования к коммерческому транспорту предъявляются в зависимости то того, какой предполагается для машины функционал.
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