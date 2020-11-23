ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Только представьте: мужчина 53 года проходил с застрявшей в носу монетой!
По инф. rosbalt.ru   
23 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Столичные врачи достали из носа 59-летнего мужчины инородное тело, которое попало туда более полувека назад.

Москвич более 50 лет проходил с монетой в носу

В одну из поликлиник Зеленограда обратился пациент с жалобами на отсутствие носового дыхания в течение долгого времени.

Обследование, проведенное в клинической больнице им. Кончаловского в сочетании с КТ-диагностикой, показало, что один из носовых ходов пациента полностью закупорен инородным телом.

Мужчине провели операцию, в ходе которой из носовой полости извлекли ринолит округлой формы — результат отложения фосфорнокислых и углекислых солей кальция из носовой слизи вокруг попавшего в нос инородного тела. А самим инородным телом оказалась монета.

Как вспомнил мужчина, ее он засунул в нос в шестилетнем возрасте, а родителям сказать о происшествии побоялся. Впоследствии жалобы на затрудненное дыхание медики объясняли возможным искривлением носовой перегородки.

В настоящее время пациент выписан из больницы, его носовое дыхание заметно улучшилось.

Каких только случаев не бывает в жизни, с чем только не приходится сталкиваться в медицинской практике! Вот еще заголовки о медицинских казусах:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 