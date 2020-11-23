Только представьте: мужчина 53 года проходил с застрявшей в носу монетой!

Столичные врачи достали из носа 59-летнего мужчины инородное тело, которое попало туда более полувека назад.

В одну из поликлиник Зеленограда обратился пациент с жалобами на отсутствие носового дыхания в течение долгого времени.

Обследование, проведенное в клинической больнице им. Кончаловского в сочетании с КТ-диагностикой, показало, что один из носовых ходов пациента полностью закупорен инородным телом.

Мужчине провели операцию, в ходе которой из носовой полости извлекли ринолит округлой формы — результат отложения фосфорнокислых и углекислых солей кальция из носовой слизи вокруг попавшего в нос инородного тела. А самим инородным телом оказалась монета.

Как вспомнил мужчина, ее он засунул в нос в шестилетнем возрасте, а родителям сказать о происшествии побоялся. Впоследствии жалобы на затрудненное дыхание медики объясняли возможным искривлением носовой перегородки.

В настоящее время пациент выписан из больницы, его носовое дыхание заметно улучшилось.

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По инф. rosbalt.ru

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