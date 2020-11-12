Родилась в рубашке: у девушки из легкого вытащили громадный осколок стекла

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
Подмосковные врачи совершили в своем роде уникальную операцию — вытащили из легкого пациентки 11-сантиметровый осколок стекла.
Инцидент произошел в Истринский больнице. В клинику поступила 29-летняя женщина, которая случайно разбила локтем стекло, а один из осколков упал и вонзился ей в область ключицы.
В ведомстве отметили, что хирургам потребовался один час и 40 минут, чтобы достать 11-сантиметровый осколок, застрявший в верхней доле левого легкого. По словам медиков, «пациентка „родилась в рубашке“, поскольку осколок вошел рядом с крупными сосудами и артерией».
Уточняется, что пострадавшая уже чувствует себя хорошо и продолжает лечение под наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
В Петербурге активно развивается эко-проект «Свалка» — бесплатный сервис по вывозу ненужных вещей. Теперь у жителей Северной столицы есть возможность избавиться от старой одежды, техники, мебели и посуды экологичным способом.
Правительство Дании признало, что требование убить всех норок в стране из-за мутировавшего коронавируса, не имело под собой юридических оснований. При этом власти по-прежнему считают этот шаг необходимым.
Александр Лукашенко потребовал создать профсоюзы на каждом частном предприятии Белоруссии. Они должны быть сформированы до конца текущего года. По словам Лукашенко, отказавшаяся от профсоюза организация будет закрыта.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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