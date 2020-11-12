Родилась в рубашке: у девушки из легкого вытащили громадный осколок стекла

Подмосковные врачи совершили в своем роде уникальную операцию — вытащили из легкого пациентки 11-сантиметровый осколок стекла.

Инцидент произошел в Истринский больнице. В клинику поступила 29-летняя женщина, которая случайно разбила локтем стекло, а один из осколков упал и вонзился ей в область ключицы.

В ведомстве отметили, что хирургам потребовался один час и 40 минут, чтобы достать 11-сантиметровый осколок, застрявший в верхней доле левого легкого. По словам медиков, «пациентка „родилась в рубашке“, поскольку осколок вошел рядом с крупными сосудами и артерией».

Уточняется, что пострадавшая уже чувствует себя хорошо и продолжает лечение под наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

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По инф. rosbalt.ru

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