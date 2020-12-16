Только десять регионов России могут полностью обеспечить малышей местами в яслях

Только 10 российских регионов по состоянию на 1 ноября 2020 года обеспечили доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до трёх лет, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов.

Парламентарий провёл совещание на тему «Обеспечение местами в дошкольных образовательных организациях детей до трёх лет».

Как сообщил Смирнов, по состоянию на 10 декабря лишь 10 субъектов Федерации обеспечили доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет, а ещё в 36 регионах достигнутый показатель составляет от 88,13 до 99,42 процента.

По его словам, тревожная ситуация сегодня сложилась в Дагестане, Калмыкии, Ингушетии и Тыве. «Здесь более 40 процентов самых маленьких дошколят пока не имеют возможности посещать ясельные группы. Соответственно, мамы малышей не имеют возможности выйти на работу», — подчеркнул законодатель.

В ходе совещания сенатор также заявил, что решение задачи обеспечения всех детей, нуждающихся в местах в ясельных группах, — зона совместной ответственности федерального Центра и регионов. По его мнению, поддержка инициативы по созданию малым и средним бизнесом НКО, «оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми, способствует ликвидации очереди в детские сады для самых маленьких дошкольников».

Ранее Виктор Смирнов сообщил, что в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре разрабатывают законопроект, который даст возможность привлекать к исполнению муниципального заказа на услугу по созданию ясельных групп малый и средний бизнес.

По словам сенатора, дефицит мест для малышей от 1,5 до 3 лет наблюдается во многих регионах страны. При этом не всегда экономически выгодно строить новый детский сад, особенно если количество потенциальных воспитанников детских учреждений невелико.

Читаем также:

По инф. Парламентской газеты

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...