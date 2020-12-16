Только десять регионов России могут полностью обеспечить малышей местами в яслях

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Только 10 российских регионов по состоянию на 1 ноября 2020 года обеспечили доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до трёх лет, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов.
Парламентарий провёл совещание на тему «Обеспечение местами в дошкольных образовательных организациях детей до трёх лет».
Как сообщил Смирнов, по состоянию на 10 декабря лишь 10 субъектов Федерации обеспечили доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет, а ещё в 36 регионах достигнутый показатель составляет от 88,13 до 99,42 процента.
По его словам, тревожная ситуация сегодня сложилась в Дагестане, Калмыкии, Ингушетии и Тыве. «Здесь более 40 процентов самых маленьких дошколят пока не имеют возможности посещать ясельные группы. Соответственно, мамы малышей не имеют возможности выйти на работу», — подчеркнул законодатель.
В ходе совещания сенатор также заявил, что решение задачи обеспечения всех детей, нуждающихся в местах в ясельных группах, — зона совместной ответственности федерального Центра и регионов. По его мнению, поддержка инициативы по созданию малым и средним бизнесом НКО, «оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми, способствует ликвидации очереди в детские сады для самых маленьких дошкольников».
Ранее Виктор Смирнов сообщил, что в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре разрабатывают законопроект, который даст возможность привлекать к исполнению муниципального заказа на услугу по созданию ясельных групп малый и средний бизнес.
По словам сенатора, дефицит мест для малышей от 1,5 до 3 лет наблюдается во многих регионах страны. При этом не всегда экономически выгодно строить новый детский сад, особенно если количество потенциальных воспитанников детских учреждений невелико.
Только 10 российских регионов по состоянию на 1 ноября 2020 года обеспечили доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до трёх лет, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов.
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