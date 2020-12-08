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Детскому омбудсмену понравилась идея сделать садики при вузах

По инф. Российской газеты   
08 Декабря 2020 г.
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Детский омбудсмен Анна Кузнецова высоко оценила идею председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой создавать при вузах сады и ясли для детей студентов.

Анна Кузнецова выступила за создание детских садов и яслей при вузах

«Сегодня в Совете Федерации предложили отличную инициативу поддержать ясли и детские сады при университетах. Считаю данное направление работы абсолютно верным! Детские сады и ясли при университетах нужны», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в РФ в Instagram.

По мнению Кузнецовой, это «отличные практики, востребованные, яркие», но они «существуют фрагментарно и не всегда охвачены господдержкой». Детский омбудсмен была в таких учреждениях. Важно «достроить недостающие нормы закона, совершенствовать регламенты и усилить господдержку в данном направлении, в том числе, возможно, за счет нацпроекта «Демография», считает она.

Инициатива вполне разумная и интересная. Ведь зачастую бывает так, что студентам не с кем оставить своих детишек, а если будет детский сад при вузах, то эта проблема решится. А учитывая, что в России наблюдаются серьезные проблемы с демографией, то все меры хороши.

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