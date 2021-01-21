Тюменским пенсионерам до конца зимы заблокировали транспортные карты

В Тюмени до 28 февраля гражданам с хроническими заболеваниями, а также пенсионерам старше 65 лет (коих тут почти 30 тысяч) продлили блокировку льготных проездных на автобусы и маршрутные такси. Последний раз ограничения на бесплатный проезд по транспортным картам для пожилых людей в городе вводили 16 ноября.
Как рассказали в пресс-службе администрации, такое решение принято в целях сохранения здоровья земляков в связи с распространением коронавирусной инфекции. Исключение — лишь для тех горожан, которые трудятся в системе здравоохранения.
Вообще же транспортные карты на «стоп» в Тюмени впервые поставили еще 1 апреля прошлого года в рамках режима повышенной готовности. Спустя почти два месяца их активировали для пенсионеров и других льготников до 65 лет.
По информации оперативного штаба, на 20 января в Тюменской области за сутки зарегистрирован 161 новый случай заражения (с начала пандемии в регионе — 26 558 заболевших), выписали 151 человека. Новый день принес новую трагедию: скончался мужчина 33-х лет. Общее число жертв вируса в Западной Сибири составляет 233 человека.
- Власти Московской области также приняли решение об усилении с 11 ноября ограничений для людей старшего поколения в связи с ситуацией с коронавирусом. Здесь также заблокировали социальные карты для жителей старше 65 лет. Планируется, что подмосковные волонтеры, помогающие пенсионерам во время режима ограничений, будут ездить на общественном транспорте бесплатно.
- А в Петербурге работающие пенсионеры старше 65 лет, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном режиме, с 16 ноября имели право получить больничный лист на два месяца — до 15 января 2021 года.
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