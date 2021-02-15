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Теперь официально: принц Гарри и Меган Маркл ожидают рождения второго ребенка
По инф. rosbalt.ru   
15 Февраля 2021 г.
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Принц Гарри и герцогиня Меган ждут второго ребенка, сообщил британскому информационному агентству PA Media официальный представитель супружеской пары.

Теперь официально: принц Гарри и Меган Маркл ожидают рождения второго ребенка


Будущий ребенок пары станет 12-м правнуком британской королевы Елизаветы II.

  • Герцог и герцогиня Сассекские впервые стали родителями 6 мая 2019 года. А в июле 2020 года, по словам герцогини, у нее случился выкидыш.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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