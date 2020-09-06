«Телефонный террорист» заставил пенсионерку выбросить в окно кучу денег

В Москве мужчина под угрозой насилия в отношении пенсионерки похитил у нее 700 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, 75-летней женщине на домашний телефон позвонил неизвестный и стал угрожать применением насилия в отношении ее самой и ее семьи, а также требовать денег.

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В итоге, пенсионерка по требованию вымогателя положила деньги в пакет и выбросила их из окна. Преступник подобрал пакет и скрылся. Им оказался 47-летний житель Подмосковья.

По факту произошедшего в Москве уже возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

По инф. rosbalt.ru

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