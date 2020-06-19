В Кургане пенсионерка скинула мошенникам с балкона 800 тысяч рублей

В Кургане задержали двоих подозреваемых, обманувших 90-летнюю женщину. Мошенники придумали историю про сына-виновника ДТП и выманили у старушки 800 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-центре МВД РФ, потерпевшая позвонила в полицию и рассказала, что ночью ей на стационарный номер телефон позвонила неизвестная женщина. Представившись сотрудником правоохранительных органов, она сказала, что сын пенсионерки стал виновником ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Та разволновалась. Тогда звонившая предложила ей срочно заплатить восемьсот тысяч рублей для прекращения уголовного дела. Деньги нужно было положить в пакет и сбросить с балкона пятого этажа на землю.

Пожилая женщина выполнила все требования. Злоумышленница забрала деньги и скрылась. Спустя некоторое время мать дозвонилась до сына и поняла, что ее обманули.

— В поле зрения оперативников попала жительница соседнего региона, — рассказали в пресс-службе МВД. — Вместе с двоюродным братом на автомобиле ВАЗ-2114 она транзитом проезжала через Курганскую область. Полицейские установили, что на ночевку родственники останавливались в палатке в пригороде Кургана, откуда и был сделан звонок пенсионерке путем случайного подбора цифр.

Сотрудники Госавтоинспекции по ориентировке задержали подозреваемых, когда те выезжали из области. При осмотре автомобиля обнаружены сим-карты и телефоны, а также подушки, в одной из которых были спрятаны похищенные сбережения пенсионерки.

— В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас она находятся под стражей. Похищенные деньги в кратчайшие сроки будут возвращены потерпевшей, — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За сбережениями стариков (иногда довольно большими!) уже давно идет настоящая охота. Кем только не прикидываются негодяи: и полицейскими, и коммунальщиками, и переписчиками, и сотрудниками ПФР. Но самое "сильное средство" - это рассказать историю про попавшего в ДТП сына. Ведь известно, что своим детям ничего не жалко, лишь бы все у них было хорошо.



А вот заголовки о разных случаях мошенничества с пожилыми:

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