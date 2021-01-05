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Театры Петербурга открыли продажу билетов на спектакли с 7 января
По инф. rosbalt.ru   
05 Января 2021 г.
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Петербургские театры оперативно подготовили рождественскую афишу на период с 7 по 10 января после того, как правительство решило сократить период «коронавирусных» ограничений.

Театры Петербурга открыли продажу билетов на спектакли с 7 января

Мариинский театр планирует в праздничные дни показать любимые новогодние спектакли: «Щелкунчик» (в двух версиях), «История Кая и Герды», «Рождественская сказка» и «Ночь перед Рождеством» в новой сценической редакции.

Как сообщается на сайте главного городского театра, в январскую афишу включены и последние премьеры 2020 года. В Маринском-2 покажут искрящуюся юмором оперетту «Летучая мышь» под управлением Валерия Гергиева, а в Концертном зале — балетную новинку — зажигательную постановку Владимира Варнавы «Бык на крыше» на музыку Дариюса Мийо.

На сцене Александринского театра два раза в день театр балета имени Леонида Якобсона представит балетные спектакли «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». В Рождество также откроются для зрителей Театр комедии имени Акимова, театр имени Ленсовета, театр «Мастерская», театр «Приют комедианта», театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, театр «За Чёрной речкой», театр «ЦЕХЪ».

Михайловский театр порадует маленьких зрителей новогодним спектаклем «Щелкунчик», показы которого пришлось перенести с декабря. В «Балтийском доме» покажут «Путешествие Незнайки и его друзей» и «Остров сокровищ». Театр «Мастерская на каникулах покажет спектакль «Том Сойер». В ТЮЗе имени Брянцева три детских постановки — «Морозко», «Снежная королева» и «Денискины рассказы».

Сохраняется в силе запрет на посещение театров организованными группами, а заполняемость зала не должна превышать 25% от общей вместимости.

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