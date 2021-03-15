Татьяна Кустодиева, спасибо и прощайте!

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В Астраханской области глубоко скорбят о смерти Татьяны Кустодиевой — внучки великого художника, уроженца Астрахани Бориса Кустодиева.
Татьяна Кустодиева умерла в Санкт-Петербурге, ей было 87 лет, 60 из которых она посвятила работе в Государственном Эрмитаже, где была ведущим научным сотрудником.
Внучка знаменитого русского живописца была искусствоведом, хранителем шедевров итальянской живописи. Татьяна Кустодиева организовывала выставки Пьеро делла Франческа и Боттичелли, работала над исследованиями работ Леонардо да Винчи и Рафаэля.
Как отмечается на сайте Эрмитажа, Татьяна Кустодиева была блестяще эрудированной, яркой женщиной, обладавшей неисчерпаемой творческой энергией и пытливым умом исследователя.
Татьяна Кирилловна была большим другом астраханской картинной галереи и ее филиала — Дома-музея Бориса Кустодиева. Как сообщили в минкультуры области, она не раз посещала Астрахань, помогая создавать каталог коллекции работ своего знаменитого деда. Кроме того, Татьяна Кустодиева передала в астраханскую галерею десятки произведений живописи и графики Бориса Кустодиева, а также предметы из семейного архива: личные вещи, документы и альбом фотографий — все они выставлены в основной экспозиции дома-музея.
В 2018 году Татьяну Кустодиеву наградили медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью».
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