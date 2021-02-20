Такса девять дней ждала хозяина из больницы. Не дождалась...

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Голодную и страдающую от обезвоживания таксу, запертую в квартире, спасли в Новосибирске. Хозяина собаки внезапно увезли в больницу, и он там умер. Конечно, никто не мог предположить, что будет так. Пес ждал своего хозяина девять дней. Но вместо него пришли чужие люди.
О запертом в квартире животном полиции рассказали соседи: собака долгое время скулила и жалобно выла в одной из квартир дома по улице Ученых в новосибирском Академгородке. Участковый, опросив соседей, выяснил, что хозяина увезли в больницу и с тех пор его никто из жильцов подъезда не видел.
Установив личность владельца квартиры, полицейские выяснили, что 56-летнего мужчину увезли на скорой помощи девять дней назад, а 12 февраля мужчина скончался в больничной палате. Дверь квартиры было решено вскрыть, чтобы спасти одинокого пса.
— Навстречу вышла собака породы такса, которая не проявила агрессии к полицейским, а наоборот охотно пошла к людям. У животного был тоскливый вид, — отмечают в региональном ГУ МВД. — Первым делом собаку напоили, а затем передали волонтерам.
Родственников скончавшегося мужчины на данный момент найти не удалось. Вместе с полицейскими волонтеры придумали таксе новую кличку: теперь собака привыкает отзываться на имя Лиза.
Как сообщила временно присматривающая за собакой женщина, поначалу Лиза с трудом принимала воду и была сильно истощена. Но уже сейчас чувствует себя удовлетворительно и ждет новых хозяев.
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